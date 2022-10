“Alperia-Dividenden spielen für Meran entscheidende Rolle”

Bozen – Die Dividenden von Alperia war eines der am heftigsten diskutierten Themen bei der Anhörung der Führungsspitze des Energieunternehmens Alperia gestern Abend im Meraner Ratssaal. Bürgermeister Dario Dal Medico und Finanzstadtrat Nerio Zaccaria griffen das Thema erneut auf und bekräftigten die Erwartungen der Meraner Stadtregierung.

“Wir verstehen die Schwierigkeiten sehr gut”, sagte Bürgermeister Dal Medico, “mit denen die Geschäftsführung von Alperia konfrontiert ist, ist doch der Markt derzeit noch durch so viele Unbekannte belastet – von den Folgen des Krieges in der Ukraine bis hin zur extremen Trockenheit, die die Wasserkraftproduktion in den Sommermonaten reduziert hat. Wir teilen im Ausschuss die gleichen Sorgen und Anliegen, weil wir uns zum selben Engagement zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen verpflichtet haben. Wir sind der Meinung, dass Alperia in nächster Zeit und in Zukunft alles tun sollte, um den Bedürfnissen der lokalen Nutzerinnen und Nutzer gerecht zu werden, denn diese haben dem Unternehmen von Anfang an ihr Vertrauen geschenkt. Ich werde alle diese kritischen Phasen persönlich verfolgen und unsere Vertreterinnen und Vertreter im Verwaltungsrat auffordern, mich ständig über die Entwicklungen und die Entscheidungen des Unternehmens auf dem Laufenden zu halten.”

“Ich freue mich auch”, fügte Dal Medico hinzu, “dass in den nächsten Monaten mit dem Bau des neuen Alperia-Sitzes begonnen wird, in dem 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untergebracht werden sollen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass auch Meran eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einiger strategischer Sektoren des Unternehmens spielen kann.”

“Höhere Gewinne erwartet”

“Als es um die Fusion zwischen den Etschwerken und SEL ging”, erinnerte Zaccaria, “waren sich die Koalitionspartner und die Minderheiten mit großer Mehrheit einig, in der Überzeugung, dass diese Operation zum Wohle unserer Stadt durchgeführt werden sollte. Die Entscheidung für den Zusammenschluss wurde von der Notwendigkeit diktiert, auf einem Markt zu bleiben, auf dem große Unternehmen auftauchten und die Etschwerke hätten übernehmen können, aber auch auf der Grundlage technischer Bewertungen, die Gewinne in einer ganz anderen Größenordnung vorhersagten.”

Alperia-Dividenden sind für Meran entscheidend

“Es muss jedoch jedem klar sein”, bekräftigte der Finanzstadtrat, “dass die Dividenden von Alperia für die Bilanz der Stadt Meran, der derzeit rund 70 Millionen Euro beträgt, von grundlegender Bedeutung sind. Diese entsprechen zehn Prozent unseres Budgets und haben einen anderen Wert, vor allem in diesen Krisenzeiten, als jene, die der Gemeinde Bozen zustehen, denn Bozen hat einen Haushalt von 220 Millionen. Geschweige denn, wenn man sie mit den Gewinnen des Landes vergleicht, die ein Budget von sieben Milliarden Euro hat. Wir sind der Meinung, dass dies eine Herausforderung ist, die von Alperia sowie von den politischen Vertreter*innen der Aktionäre innerhalb des Unternehmens wahrgenommen und die auch von der Geschäftsführung verstanden werden muss. Mit einem Gewinn von 6,3 Millionen Euro kommt Meran nur sehr schwer über die Runden. Wir hoffen, dass sich das Unternehmen in einer heiklen Phase, wie wir sie derzeit erleben, wieder stärker auf den lokalen Bereich konzentriert, anstatt sich dem nationalen und internationalen Markt zuzuwenden.”

“Die Stadt Meran”, so Zaccaria abschließend, “hat den Zusammenschluss von Etschwerken und SEL immer als einen sicheren Weg betrachtet, um einen sozialen Puffer innerhalb der Stadt gewährleisten zu können.”