Aktuelle Seite: Home > Politik > Am 23. Juni tritt die Reform des Autonomiestatuts in Kraft
Vorbereitende Arbeiten laufen

Am 23. Juni tritt die Reform des Autonomiestatuts in Kraft

Montag, 22. Juni 2026 | 17:13 Uhr
Ausstellung Wir und die Autonomie Foto Ivo Corrà (2)
Ivo Corrà
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Am 23. Juni, 15 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik, tritt das Verfassungsgesetz Nr. 2 vom 18. Mai 2026 in Kraft, mit dem die Änderungen des Autonomiestatuts gutgeheißen wurden (LPA hat berichtet). Wie bekannt geht es darin unter anderem um die Wiederherstellung autonomer Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, die in den vergangenen Jahren durch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes eingeschränkt worden waren, neuen autonome Zuständigkeiten und die Schutzklausel für die Südtirol-Autonomie.

“Die Reform ist ein Meilenstein und zugleich ein Ansporn, uns unverzüglich wieder an die Arbeit zu machen, um die neuen Handlungsspielräume mit konkreten Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes greifbar zu machen. Es gilt, dies mit mit Verantwortung und Augenmaß zu tun”, unterstreicht Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Die Landesverwaltung arbeite bereits an der Umsetzung der Autonomiereform: In einem ersten Schritt wird auf gesetzgeberischer Ebene der Ministerrat zur Verabschiedung von Entwürfen mehrerer, bereits vorliegender Durchführungsbestimmungen (beispielsweise zum Personalwesen oder den Öffnungszeiten im Handel) aufgefordert.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Kommentare
34
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Kommentare
30
Südtiroler Gemeinde greift beim Wildcampen und Biwakieren scharf durch
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Kommentare
29
Sauna und Wellness: Dolomitenhütte soll massiv erweitert werden
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Kommentare
29
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Verbot von Motorsportveranstaltungen in Südtirol kommt gut an
Kommentare
27
Verbot von Motorsportveranstaltungen in Südtirol kommt gut an
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 