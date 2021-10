Am Sonntag: Gemeindewahlen in Meran, Nals, Glurns

Meran/Nals/Glurns – In den drei Südtiroler Gemeinden Meran, Nals und Glurns sind die Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag, 10. Oktober dazu aufgerufen, die Gemeinderäte und Bürgermeister neu zu wählen.

Gewählt wird in Meran, Nals und Glurns

Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft die Bürgerinnen und Bürger der drei Gemeinden dazu auf, ihr Wahlrecht zu nutzen: “Wählen ist ein grundlegendes demokratisches Recht. Wählerinnen und Wähler entscheiden mit ihrer Stimme gleichberechtigt mit, wie der Gemeinderat zusammengesetzt ist und wer im Rathaus vertreten ist.”

Gemeinden besonders nah an den Bürgern

Kompatscher, in der Landesregierung für die Gemeinden zuständig ist, betont in diesem Zusammenhang, dass Entscheidungen, die im Rathaus gefällt werden, oft ganz nah an den Menschen seien und deren Leben direkt beeinflussen. Der Landeshauptmann verweist auf die vielfältigen Zuständigkeiten auf Gemeindeebene, von den Gemeindesteuern über die Abfallentsorgung und die Bauermächtigungen bis hin zur Betreuung von Kindern. “Es sind viele Bereiche, in denen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister, Gemeindeausschuss und Gemeinderat entscheiden. Die Landesregierung ist im Sinne des Subsidiaritätsprinzips bemüht, diesen Gestaltungsspielraum der Gemeinden weiter auszubauen.”

Walbeteiligung als Zeichen lebendiger Demokratie

Es sei wichtig, dass die Verantwortung für die Gemeinde in kompetente und verantwortungsbewusste Hände gelegt werde, sagt Landeshauptmann Kompatscher, der sich bei allen bedankt, die sich der Wahl stellen und bereit sind, in Meran, Nals oder Glurns Verantwortung zu übernehmen. Die Kandidatinnen und Kandidaten verdienten es, von den Bürgerinnen und Bürger unterstützt zu werden. “Je mehr Menschen zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben, desto größer ist die Legitimierung der Gewählten”, unterstreicht der Landeshauptmann, “und umso lebendiger ist die Demokratie.”

Öffnungszeiten der Wahllokale

Die Wahllokale sind am Sonntag, 10. Oktober von 7.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Mit der Auszählung der Stimmen wird nach Schließung der Wahllokale begonnen. Informationen zu den Gemeindewahlen sind auf den Webseiten der Region Trentino-Südtirol www.regione. taa.it sowie auf der Webseite zu den Gemeindewahlen www.gemeindewahlen.bz.it zu finden, wo jeweils um 11.00, 17.00 und 21.00 Uhr die Wahlbeteiligung bekanntgegeben wird.

Die Listen

In Meran treten 14 Listen mit über 300 Kandidatinnen und Kandidaten an, davon neun für das Amt des Bürgermeisters an. Darunter die Liste Rösch/Grüne mit Paul Rösch, die SVP mit Katharina Zeller, die Liste Civica per Merano mit Dario dal Medico, das Team K mit Joachim Ellmenreich, die Südtiroler Freiheit mit Reinhild Campidell und die Liste Enzian mit Susanne Zuber.

In Glurns treten zwei Listen treten an: Die SVP und die “Liste für Glurns”.

Und in Nals treten die Bürgerliste “Nals aktiv” und die SVP an.