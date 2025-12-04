Aktuelle Seite: Home > Politik > Anerkennung neu denken: “Ehrenamtliches Engagement verdient Benefits”
Generation 60+

Anerkennung neu denken: “Ehrenamtliches Engagement verdient Benefits”

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 13:58 Uhr
Otto von Dellemann X130827_094
svp
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, rückt das freiwillige Engagement von Menschen in den Mittelpunkt, die unsere Gesellschaft durch ihr tägliches Tun stärken. Für viele Bürgerinnen und Bürger – insbesondere für die Generation 60+ – ist Ehrenamt längst ein selbstverständlicher Teil des Alltagslebens.

Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+ in der SVP, betont: “Lob und Dank sind wichtig – doch wir sollten weiterdenken. Ehrenamtliches Engagement, ob in der Familie, in Vereinen oder in Verbänden, sollte durch reale Benefits und Vergünstigungen sichtbarer anerkannt werden. Diese Anerkennungen sollen finanzielle, soziale und persönliche Vorteile umfassen.”

“Wir brauchen ein zukunftsfähiges System der Anerkennung – von steuerlichen Vergünstigungen über soziale Benefits bis hin zu gesellschaftlichen Wertschätzungsformaten. Nur so schaffen wir nachhaltige Motivation für die Menschen, die unser Land täglich mitgestalten”, so von Dellemann.

Alle Menschen, die sich freiwillig engagieren, würden wesentlich zu Lebensqualität, sozialer Stabilität und menschlicher Nähe in unserem Land beitragen. Ehrenamt schaffe Begegnung, Verantwortung und Verbundenheit – und fördere gleichzeitig das eigene Wohlbefinden der Engagierten.

“Das Bild des Ehrenamtes greift oft zu kurz. Neben klassischen freiwilligen Tätigkeiten in Organisationen übernehmen Großeltern zentrale Aufgaben, die weit über die Familie hinaus gesellschaftlichen Wert schaffen. Viele Seniorinnen und Senioren unterstützen ihre Familien durch regelmäßige Betreuung der Enkelkinder. Dieses Engagement entlastet Familien, stärkt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und trägt maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei”, so die Generation 60+.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
41
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Kommentare
26
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 