Angriff auf Kursk trifft wichtigen Putin-Propagandisten

Kursk – Bei der ukrainischen Offensive auf die russische Grenzstadt Kursk soll es laut russischer Darstellung zu Angriffen auf zivile Ziele gekommen sein. Berichte, denen zufolge der Putin-freundliche Kriegsberichterstatter Jewgeni Poddubnyj ums Leben kam, dementierte Moskau. Allerdings räumte das Regime ein, dass sich der Putin-Freund „in einem äußerst ernsten Zustand“ befindet. Unterdessen verhängte der Gouverneur von Kursk den Ausnahmezustand in der Region.

Am Mittwoch, dem 7. August, eskalierte die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze, als die Ukraine eine umfassende Gegenoffensive im Grenzgebiet Kursk startete. Rund 1.000 Soldaten sollen laut russischen Berichten in die Region eingedrungen sein. Kremlchef Wladimir Putin bezeichnete den Angriff als schwere Provokation und verurteilte den „Terrorakt gegen die Zivilbevölkerung“ und sprach von einer „schweren Provokation“.

Wichtiger Putin-Propagandist verletzt

Bei den Gefechten kam es zu mehreren Opfern. Fünf Zivilisten wurden getötet und über 30 verletzt, Tausende flüchteten aus der Region. Besonders brisant: Einer der wichtigsten Propagandisten Putins, Jewgeni Poddubnyj, wurde schwer verwundet. Berichten zufolge wurde sein Fahrzeug bei einem Drohnenangriff getroffen. Darstellungen über seinen Tod wurden jedoch vom russischen Staatsfernsehen dementiert. Angeblich sei er mit schweren Verbrennungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert worden.

Poddubnyj, der als Kriegsberichterstatter für den Sender VGTRK tätig ist und für seine pro-russische Berichterstattung bekannt ist, befindet sich laut Berichten in einem „äußerst ernsten Zustand“. Poddubnyj gilt als eine Schlüsselfigur in Putins Desinformationskampagne. Seit Jahren berichtet er aus Kriegsgebieten und liefert dem russischen Staatsfernsehen VGTRK anti-ukrainische Propaganda. Für seine Berichterstattung und seine Rolle in Putins Wahlkampfteam wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Tapferkeitsorden im Jahr 2014.

Ausnahmezustand in Kursk

Angesichts der Kämpfe verhängte der Übergangsgouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, den Ausnahmezustand. Er sprach von einer „schwierigen Situation“ und leitete Maßnahmen zur Bekämpfung feindlicher Kräfte ein. Der Schutz des nahe gelegenen Atomkraftwerks Kursk wurde verstärkt, zusätzliche Truppen zur Bekämpfung von Sabotage- und Aufklärungstrupps wurden mobilisiert.

