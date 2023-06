Anhörung zur Situation an den Südtiroler Schulen

Bozen – Der I. Gesetzgebungsausschuss des Landtags hat heute unter dem Vorsitz von Magdalena Amhof den Antrag des Abgeordneten Alex Ploner zu einer Anhörung von Lehrpersonen und Schulleitern zur Situation an Südtirols Schulen behandelt. “Wir haben beschlossen”, so Vorsitzende Amhof, “dass bis zur nächsten Sitzung, die für den 13. Juli vorgesehen ist, jedes Ausschussmitglied Personen für die Anhörung vorschlagen kann, die in den drei Schulsystemen eine anerkannte Rolle innehaben.“

Der Antragsteller Alex Ploner zeigte sich zufrieden: “Ich freue mich, dass nach längerer Diskussion die gesamte Kommission die Notwendigkeit einer Anhörung von Lehrpersonen und Mitarbeitenden für Integration erkannt hat. Zumindest wird in der nächsten Sitzung im Juli der Vorschlag von anzuhörenden Personen zugelassen. Ob es dann zur Anhörung im Herbst kommt, wird man sehen. Ich hoffe schon.”