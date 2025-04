fotolia.de/Bits and Splits

Von: luk

Bozen – Die italienische Schülervertretung (Consulta Provinciale degli Studenti) hat sich in einer Stellungnahme gegen politische Einflussnahme an Schulen ausgesprochen. Anlass ist ein Vorfall, bei dem ein Schüler mit einem Schild mit der Aufschrift „Antifaschismus = Mafia“ in einem Klassenzimmer fotografiert wurde.

Der betroffene Schüler soll der politischen Studentenorganisation “Blocco Studentesco” angehören. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von politischen Protestaktionen an Schulen ein. Die Schülervertretung bezeichnete die Aktion als „unangemessen und anachronistisch“.

„Die Schule muss ein Ort der Bildung, des Austauschs und des zivilen Wachstums bleiben“, heißt es in der Stellungnahme. Politische Instrumentalisierung gefährde die sachliche Auseinandersetzung und könne zu Spaltungen unter den Schülern führen.

Die Schülervertretung betonte die Notwendigkeit, Schulen frei von jeglicher Propaganda oder ideologischer Zuspitzung zu halten. Ziel sei es, eine konstruktive Debattenkultur auf Basis von Respekt, kritischem Dialog und demokratischen Werten zu fördern.