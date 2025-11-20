Aktuelle Seite: Home > Politik > Antrittsbesuch der Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer im Meraner Rathaus
Gegen Diskriminierung

Antrittsbesuch der Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer im Meraner Rathaus

Donnerstag, 20. November 2025 | 13:20 Uhr
Gruppenfoto[91]
gmmr
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Heute hat die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer das Meraner Rathaus besucht. Empfangen wurde sie von Bürgermeisterin Katharina Zeller. Am Austausch nahmen außerdem Vizegeneralsekretärin Daniela Cinque, Abteilungsdirektorin Sabine Raffeiner, Amtsdirektorin Claudia Tomio und Sarah Freimuth vom Büro für Chancengleichheit teil. Der Besuch war nicht nur ein Kennenlernen – es wurde bereits sehr konkret über gemeinsame Projekte und die künftige Zusammenarbeit gesprochen.

„Aufbauend auf den 15 Prinzipien der Charta zum Wohlbefinden am Arbeitsplatzhaben wir Anfang November einen Fragebogen ausgearbeitet, um ein klares Stimmungsbild zum Arbeitsklima in der Gemeindeverwaltung zu erhalten. Die Ergebnisse müssen ernst genommen werden – und es müssen konkrete Schritte folgen. Die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer hat uns heute ihre Unterstützung zugesagt. Das ist sehr wertvoll. Wir denken unter anderem an gezielte Schulungen, die ein respektvolles Miteinander und die Führungsqualitäten unserer Führungskräfte stärken“, betont Bürgermeisterin Katharina Zeller, zuständig für das Einheitliche Garantiekomitee für Chancengleichheit.

“Der heutige Austausch hat gezeigt, dass es viele Berührungspunkte und gemeinsame Ziele gibt – insbesondere im Bereich der Prävention, Sensibilisierung und der Stärkung einer respektvollen, sicheren Arbeitskultur innerhalb der Gemeindeverwaltung”, so Zeller.

„Ich freue mich über den konstruktiven Austausch im Meraner Rathaus. Gleichstellung und eine respektvolle Arbeitskultur gehen Hand in Hand. Mir war es wichtig, den direkten Kontakt mit der Bürgermeisterin herzustellen, um gemeinsam Projekte anzugehen – insbesondere im Bereich der Sensibilisierung und Weiterbildung zu Themen wie Führungsverantwortung, respektvolles Miteinander und Chancengleichheit – und die Zusammenarbeit weiter zu stärken“, hob die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer hervor.

Die Gleichstellungsrätin spielt in Südtirol eine zentrale Rolle, wenn es um Chancengleichheit am Arbeitsplatz geht. Sie informiert und berät Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund ihres Geschlechts Diskriminierung erfahren, begleitet sie in Mediationen und kann sie sogar vor Gericht vertreten. Sie ist Mitglied in zahlreichen Kommissionen und Arbeitsgruppen, um strukturelle Benachteiligungen sichtbar zu machen und zu beseitigen. Ein wichtiger Bereich ihrer Arbeit ist auch der Anti-Mobbing-Dienst, der seit dem Gesetz Nr. 4/2021 bei ihr angesiedelt ist. Dieser Dienst bietet Beratung, Mediation, Informationsarbeit und Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte und Arbeitgeber und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu einem respektvollen Arbeitsumfeld.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
43
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
28
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
19
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
17
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 