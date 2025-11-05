Aktuelle Seite: Home > Politik > Appell an die Stadtverantwortlichen: „Sprecht sie aktiv an!“
Obdachlosigkeit in Bozen

Appell an die Stadtverantwortlichen: „Sprecht sie aktiv an!“

Mittwoch, 05. November 2025 | 18:58 Uhr
Obdachlosigkeit_05_11_2025
Bürgerkomitee Bozen
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – In den vergangenen Wochen beobachtet das Bürgerkomitee Bozen vermehrt, dass Menschen ohne festen Wohnsitz in der Stadt auf freien Flächen oder in Zelten übernachten – in Galerien, vor Geschäften, unter Brücken oder an Hauseingängen. „Wir verstehen, dass diese Personen Schutz suchen. Dennoch führt diese Entwicklung zu Herausforderungen für das Stadtbild und das Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger“, erklärt das Komitee in einer Aussendung.

Besonders besorgniserregend sei die Situation an Orten, die von Kindern und Jugendlichen frequentiert würden, etwa auf Schulwegen. „Hier entstehen Ängste, die wir ernst nehmen müssen“, so das Bürgerkomitee.

Das Bürgerkomitee Bozen appelliert daher an die Stadtverantwortlichen, insbesondere an den Bürgermeister, sowie an die zuständigen Ordnungskräfte, auch auch in den Nachtstunden neuralgische Plätze Kontrollen durchzuführen. „Sprechen Sie die Betroffenen aktiv an“, so die Sprecherin des Bürgerkomitees Bozen, Petra Eisenstecken. Ziel sei es, die Menschen in die eigens eingerichteten Schlafstätten der Stadt zu begleiten. Dies diene nicht nur der öffentlichen Ordnung, sondern vor allem dem Schutz der Menschen selbst – gerade in der kalten Jahreszeit, in der immer wieder tragische Fälle von Erfrierungen auftreten würden.

Auch die Kirche könnte laut Bürgerkomitee einen wichtigen Beitrag leisten: „Wir regen an, dass kirchliche Einrichtungen prüfen, ob sie Personen aufnehmen können, die trotz Arbeit und Arbeitsvertrag die hohen Mieten in der Stadt nicht bezahlen können. Eine solche Initiative würde die Notlage lindern und ein starkes Zeichen der Solidarität setzen.“ Die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Sozialdiensten und kirchlichen Organisationen sei entscheidend, um praktikable Lösungen zu schaffen.

„Unser Anliegen ist klar: Wir wollen eine Stadt, die Sicherheit und Würde für alle gewährleistet. Dazu braucht es entschlossenes Handeln und eine enge Zusammenarbeit zwischen Behörden, Sozialdiensten und der Zivilgesellschaft“, erklärt das Bürgerkomitee.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Kommentare
121
Jannik Sinner ist glücklich, nicht in Österreich geboren zu sein
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
Kommentare
66
Hunde im Restaurant: Süß oder störend?
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Kommentare
52
AfD-Vertreter im Südtiroler Landtag willkommen geheißen
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
Kommentare
51
Löhne können mit Inflation nicht mithalten  
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Kommentare
49
System unter Druck: Italien droht die Renten-Krise
Anzeigen
Arsenal vs Bayern München
Arsenal vs Bayern München
Wettvorhersagen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 