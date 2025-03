„Arbeiten für Welschnofen“ – SVP präsentiert Liste

Von: mk

Welschnofen – 15 Kandidatinnen und Kandidaten der Südtiroler Volkspartei Welschnofen bewerben sich bei den anstehenden Gemeinderatswahlen am 4. Mai um einen Gemeinderatssitz, zwei davon – Dieter Bologna und Tobias Wiedenhofer – kandidieren für das Bürgermeisteramt und streben damit die Nachfolge von Markus Dejori an, der sich nach 25 Jahren in der Gemeindepolitik nicht mehr der Wahl stellt.

Es ist eine ausgewogene Liste an neuen und bewährten Kandidatinnen und Kandidaten, welche die SVP Welschnofen in diesen Tagen präsentiert: 15 Frauen und Männer bewerben sich um einen Sitz im Gemeinderat und sind dazu bereit, Welschnofen aktiv mitzugestalten, sieben davon sind amtierende Gemeinderäte und Gemeinderätinnen, acht sind neu. Mit Dieter Bologna und Tobias Wiedenhofer stehen den SVP-Wählerinnen und -Wählern zwei Bürgermeisterkandidaten zur Auswahl, die beide zu den bewährten Kräften auf der SVP-Liste zählen.

Auf dem Programm der SVP Welschnofen stehen neben der Ausarbeitung und Genehmigung des Gemeindeentwicklungsplanes, der Sanierung bzw. Erweiterung des Altersheimes laut bestehender Machbarkeitsstudie und den Bau des neuen Sportgebäudes zahlreiche kleinere und größere Projekte in den vielfältigen Bereichen, die eine Gemeinde beschäftigen: Raumordnung, Umwelt und Klimaschutz, Kinder, Jugend, Senioren, Soziales und Bildung, Kultur, Freizeit und Sport, Infrastrukturen, Wirtschaft und Arbeitsplätze, Sicherheit und Ordnung, Mobilität sowie Bürgerbeteiligung und Transparenz. „Wir arbeiten für Welschnofen/Karersee“ ist dabei das themenübergreifende Motto, dass sich die SVP-Kandidatinnen und -Kandidaten für die nächsten fünf Jahre auf ihre Fahnen geschrieben haben.

Auf der Liste der Südtiroler Volkspartei kandidieren in der Gemeinde Welschnofen in alphabetischer Reihenfolge: Dieter Bologna (Bürgermeisterkandidat), Christine Federer Dejori, Magdalena Gatterer (neu), Michael Kircher (neu), Dominik Kofler (neu), Johannes Kohler, Reinhard Lunger, Sandra Mahlknecht (neu), Hannes Meraner, Elmar Oberrauch (neu), Karin Plank Pittner (neu), Katja Rechenmacher, Simon Schrott (neu), Edwin Thomaseth (neu) und Tobias Wiedenhofer (Bürgermeisterkandidat).