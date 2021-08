Arbeitnehmer stimmen neuem Kollektivvertrag zu

Bozen – Arbeitnehmer stimmen dem neuen Kollektivvertrag im Reinigungswesen zu. Die Erneuerung betrifft italienweit rund 600.000 Beschäftigte, davon etwa 4.000 in Südtirol. Die Fachgewerkschaften Filcams CGIL/AGB,

Fisascat SGBCISL, Uiltrasporti UIL/SGK und ASGB sind erfreut, “dass nach acht langen Jahren der Kollektivvertrag Reinigungswesen endlich erneuert werden konnte. Es betrifft einen Sektor, in dem viele Arbeiten über Auftragsvergaben abgewickelt werden, und in dem die Beschäftigten in der heikelsten Zeit der Pandemie großes Verantwortungsbewusstsein gezeigt und unter oft schwierigen Bedingungen weitergearbeitet haben”.

In den vergangenen Wochen haben die Gewerkschaften eine Reihe von Versammlungen an den Arbeitsplätzen abgehalten, um den Arbeitnehmer die am 9. Juli erzielte Einigung zu unterbreiten. Bei den Abstimmungen haben die Arbeitnehmer den Vertragsentwurf mit großer Mehrheit gutgeheißen.

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Einigung “insgesamt positiv zu bewerten, auch weil die Standpunkte der Vertragspartner über lange Zeit sehr weit auseinander lagen. Zu den Neuerungen zählt zum Beispiel der Wartestand für Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt. Ausgehandelt wurden zudem Lohnerhöhungen von insgesamt 120 Euro auf der zweiten Lohnebene, die stufenweise bis 2025 ausbezahlt werden: vierzig Euro ab 2021, zwanzig Euro ab 2022, dreißig Euro ab 2023, zwanzig Euro ab 2024 und schließlich zehn Euro ab 2025. Auf eine Vollzeitstelle berechnet, bringt diese Anhebung der Mindestlöhne bis Juli 2025 insgesamt 4.320 Euro mehr an Lohn. Die Gewerkschaft richtet ihr Augenmerk weiterhin auf den Bereich Auftragsvergabe beziehungsweise die Kriterien für die Ausschreibungen. Ziel ist es, die Qualität der Dienste und gute Arbeitsbedingungen sicherzustellen”.