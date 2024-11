Arbeitsinspektorat: Neue Direktorin im Amt begrüßt

Von: mk

Bozen – Das Arbeitsinspektorat des Landes hat eine neue Direktorin: Petra Piffer wurde nach Abschluss des entsprechenden Verfahrens am 25. Oktober per Dekret zur Direktorin des Arbeitsinspektorates ernannt, heute trat sie ihre Arbeit an.

Im Rahmen der Vorstellung in Anwesenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates hießen Arbeitslandesrätin Magdalena Amhof sowie Ressortdirektor Günther Burger die Nachfolgerin von Sieghart Flader willkommen, der im Sommer als langjähriger Chef mit einem umfassenden Erfahrungsschatz in seinem Fachbereich in Pension gegangen war.

Wie die Landesrätin betonte, sorgt das Arbeitsinspektorat in Zusammenarbeit mit den Betrieben für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, spielt also eine zentrale Rolle für die Qualität und Sicherheit der Arbeitsstätten. “Umso wichtiger war es, diese Position nach dem Abschied eines Urgesteins wie Sieghard Flader wieder mit einer erfahrenen Führungskraft zu besetzen. Petra Piffer bringt alle Voraussetzungen mit, um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden”, sagt Amhof.

Die Rechtsanwältin mit Zusatzausbildungen in Arbeitspsychologie, Bildungswissenschaften und Betriebswirtschaft hat bereits leitende Funktionen in mehreren großen öffentlichen und privaten Strukturen ausgeübt und sich dabei insbesondere mit den Beziehungen zu den Gewerkschaften, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie mit Rechtsstreitigkeiten und Schlichtungen betreffend die Arbeitsverhältnisse befasst. Ebenso bringt sie Erfahrung im Personalmanagement mit.

Landesrätin und Ressortdirektor bedankten sich ebenso bei Thomas Lodola, der die internen Amtsgeschäfte in der Übergangszeit als Erster Mitarbeiter des Ressortdirektors geleitet hat.