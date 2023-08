Athen hilft bei F-16-Ausbildung ukrainischer Piloten

Griechenland hat seine Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets zugesagt. Athen werde sich “an der Ausbildung unserer Piloten” beteiligen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag während seines Besuchs in Athen bei einem Pressetermin mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis. Am Sonntag hatten Dänemark und die Niederlande Selenskyj bei seinen Besuchen die Lieferung von F-16-Jets aus US-Produktion zugesagt.

Die Ausbildung der Kampfjet-Piloten durch eine elfköpfige Koalition soll bereits im August beginnen und im Idealfall bis Anfang 2024 abgeschlossen sein. Der griechische Regierungschef Mitsotakis sagte bei seinem Treffen mit Selenskyj außerdem Unterstützung beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes zu.

Ein “besonderer Schwerpunkt” liege dabei auf Odessa. Die ukrainische Hafenstadt spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte des modernen Griechenlands: Dort war im frühen 19. Jahrhundert eine griechische Geheimorganisation entstanden, die 1821 den Aufstand gegen die osmanische Herrschaft in Griechenland auslöste.

Selenskyjs Besuch in Athen fiel mit einem informellen Abendessen mit den Staats- und Regierungschefs der Balkanstaaten sowie führenden EU-Vertretern zusammen – darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel. Thema war dabei unter anderem der Weg der Nicht-EU-Länder und EU-Beitrittskandidaten in das Staatenbündnis.

Im Oktober wird die Europäische Kommission darüber entscheiden, ob sie den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union empfiehlt, Beitrittsgespräche mit der von Russland angegriffenen Ukraine aufzunehmen. Die EU hatte das Land vergangenes Jahr offiziell zum Beitrittskandidaten gemacht.