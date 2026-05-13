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Am 20. und 21. Mai

Auditbehörde EU-Fonds: Treffen in Meran

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 12:20 Uhr
Kurhaus Meran
LPA/Ivo Corrà
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Von: mk

Meran – Am 20. und 21. Mai findet im Kurhaus in Meran das Jahrestreffen zwischen Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission, des Generalinspektorats für die Finanzbeziehungen zur Europäischen Union (IGRUE) im Ministerium  für Wirtschaft und Finanzen und der Auditbehörden der italienischen ESI-Fonds statt. Die Veranstaltung ist das wichtigste Treffen zum Austausch zwischen den Institutionen, um die Umsetzung der von der EU mitfinanzierten Programme der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu koordinieren und zu überwachen.

Im Verlauf der zwei Tage behandeln die Teilnehmenden zentrale Themen der Kontrolle europäischer Programme in den Perioden 2014–2020 und 2021–2027. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Abschluss der Periode 2014–2020 sowie auf der Weiterentwicklung der Auditsysteme für den Zyklus 2021–2027.

Das Treffen bietet Raum für den Austausch über aktuelle Entwicklungen im Bereich Management und Kontrolle europäischer Programme. Ziel ist es, die Fähigkeit zur frühzeitigen Erkennung möglicher Probleme zu stärken und die Wirksamkeit der Second-Level-Kontrollen zu verbessern. Die Teilnehmenden teilen bewährte Praktiken und vergleichen unterschiedliche Kontrollansätze der Verwaltungen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Abstimmung zwischen Audit- und Verwaltungsbehörden sowie die Rolle der Kontrollsysteme für einen effizienten, transparenten und regelkonformen Einsatz von EU-Mitteln. Die Diskussion orientiert sich an den Vorgaben der Europäischen Kommission und berücksichtigt Erfahrungen auf nationaler, regionaler und Landesebene.

Die Veranstaltung wird am 20. und 21. Mai 2026 per Livestream übertragen. Den Link veröffentlicht die Auditbehörde für EU-Finanzierungen des Landes Südtirol am Veranstaltungstag auf ihrer Website. Das Programm ist unter diesem Link zu finden.

Bezirk: Burggrafenamt

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