Aufruf zur Wahlbeteiligung in Stilfs

Donnerstag, 06. November 2025
Gewählt wird am 29. September
Stilfs – Am kommenden Sonntag, 9. November, sind die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Stilfs aufgerufen, Bürgermeister und Gemeinderat neu zu wählen. Anlass für die Neuwahl ist der plötzliche Tod von Bürgermeister Franz Heinisch im Juli dieses Jahres. Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft alle Wahlberechtigten dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

“Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie. Sie bieten jeder Bürgerin und jedem Bürger die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und die Entwicklung der eigenen Gemeinde aktiv mitzubestimmen. Jede abgegebene Stimme trägt dazu bei, die Zukunft vor Ort zu gestalten”, betont Kompatscher. Nach dem Tod von Bürgermeister Heinisch hatte der Gemeinderat seine Tätigkeit beendet, und die Amtsgeschäfte wurden übergangsweise weitergeführt. Nun haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, über die künftige Zusammensetzung der Gemeindevertretung zu entscheiden.

Landeshauptmann Kompatscher weist darauf hin, dass eine hohe Wahlbeteiligung ein starkes Zeichen für demokratisches Engagement und Zusammenhalt darstellt. “Ich lade alle Stilfserinnen und Stilfser herzlich ein, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Mit ihrer Stimme gestalten sie die Zukunft ihrer Gemeinde aktiv mit und übernehmen zugleich Verantwortung für unser Land”, erklärt Kompatscher abschließend.

Bezirk: Vinschgau

