Auftakt zum NATO-Gipfel in Washington

Von: APA/dpa

Mit Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum der NATO beginnt am Dienstag ein dreitägiger Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Washington. Bei dem Spitzentreffen in der US-Hauptstadt wollen die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedsstaaten über den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung sowie weitere Unterstützung für die Ukraine beraten. Zudem soll es Gespräche über den weiteren Umgang mit China und mehr Zusammenarbeit der NATO mit Partnern im Indopazifik-Raum geben.

Zu dem Treffen werden neben den Staats- und Regierungschefs der Bündnisstaaten auch zahlreiche Gäste erwartet, etwa der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auch Vertreter der Europäischen Union, Australiens, Japans, Südkoreas und Neuseelands nehmen teil. Österreich wird laut Außenministerium trotz Einladung aus “terminlichen Gründen” nicht beim NATO-Gipfel dabei sein.