Aula Magna in Sterzing: Land erwirbt Miteigentumsanteil

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 13:19 Uhr
Auf Vorschlag des Landesrats für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi, genehmigte die Landesregierung die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Gemeinde Sterzing zur Kofinanzierung der Aula Magna der Mittelschule Sterzing.
Bozen/Sterzing – Auf Vorschlag des Landesrats für Hochbau, Vermögensbewertung, Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi, hat die Landesregierung die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Gemeinde Sterzing zur Beteiligung des Landes mit einem Miteigentumsanteil an der Aula Magna der Mittelschule Sterzing genehmigt. Die Aula Magna wurde bereits errichtet sowie saniert und modernisiert.

Das Land beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Miteigentumsanteil von 15 Prozent der Baukosten und der technischen Spesen. Der Gesamtbeitrag beläuft sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Die Verwaltung der Aula Magna obliegt der Mittelschule Sterzing – Schulsprengel II. Die Struktur wird  schulübergreifend vom deutschsprachigen Lyzeum Sterzing, der Musikschule Sterzing sowie dem italienischsprachige Schulzentrum genutzt.

Die Gemeinde Sterzing hatte um eine Beteiligung des Landes an der Sanierung und Aufwertung der Aula Magna der deutschsprachigen Mittelschule angesucht, mit dem Ziel, die Struktur auch für andere Schulen im Gemeindegebiet nutzbar zu machen. Das Ansuchen wurde positiv bewertet, da das Projekt von landesweitem Interesse ist.

“Als Land freuen wir uns, zu einer für das Gebiet wichtigen schulischen Infrastruktur beizutragen”, betonte Landesrat Christian Bianchi. “Die Aula Magna stellt einen bedeutenden Raum dar, um Schülerinnen und Schülern der Mittel- und Oberschulen sowie der Musikschule ein angemessenes Bildungsangebot direkt in ihrem Wohnumfeld zu ermöglichen.”

