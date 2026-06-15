“Austrian World Summit” mit Jubiläumsausgabe in der Hofburg

Von: apa

Mit dem Motto “We are unstoppable” und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte “Austrian World Summit” (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, werden die beiden am Dienstag bei einem “Fireside Chat” in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie sprechen.

“Wenn wir zusammenstehen und anpacken, kann uns nichts stoppen. Genau darum geht es bei ‘We are unstoppable’. Nicht jammern, sondern Lösungen erarbeiten. Nicht warten, sondern handeln”, erläuterte Arnold Schwarzenegger den heurigen Leitspruch der Veranstaltung. Parallel zur Konferenz geht auch die vor zwei Jahren integrierte “AWS Conference Expo” wieder mit an den Start, eine Umweltmesse für Unternehmen, NGOs und Start-ups.

Auf der Rednerliste finden sich unter anderem Tim Walz, Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnen, sowie die Aktivistin Heather Mills, deren Spezialgebiet nachhaltige Ernährung ist. Hollywood-Star Richard Gere wird per Video Teil des Programms sein. Schirmherr ist erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen, weitere Vertreter aus der heimischen Politik sind Bundeskanzler Christian Stocker und Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (beide ÖVP). “Wir nutzen die Gelegenheit und zeigen unsere Fortschritte, Erfolge und modernen Umwelttechnologien auf der Weltbühne”, kündigte Totschnig in einer Aussendung an.

(S E R V I C E – Livestream der gesamten Konferenz ab 9.30 Uhr sowie weitere Informationen unter www.austrianworldsummit.com)