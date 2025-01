Autonomiegruppe im Senat stimmt für Waffen für Ukraine

„Eine Investition in unsere Sicherheit“

Von: mk

Rom – Die Senatoren der Autonomiegruppe im Senat, Luigi Spagnolli, Julia Unterberger, Pietro Patton und Meinhard Durnwalder, stimmen dem Regierungsdekret über neue Militärhilfen für die Ukraine zu. „Die Ukraine soll sich unter den bestmöglichen Bedingungen an den Verhandlungstisch setzen können. Das kann nur geschehen, wenn sie die Länder, die sie bisher unterstützt haben, weiterhin auf ihrer Seite hat“, so die Senatoren.

Die Unterstützung der Ukraine sei nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch eine Investition in die Sicherheit Europas. „Europa muss sich der Frage der gemeinsamen Verteidigung schnellstens stellen, um eine echte strategische Unabhängigkeit zu erreichen.“

Die Zahlen würden Klartext sprechen: „Die einzelnen Mitgliedsländer geben zehnmal so viel für die Verteidigung aus wie Russland, mehr als China, und stehen nur an zweiter Stelle hinter den Vereinigten Staaten. Das Problem ist, dass sie nicht koordiniert sind. Ansonsten würden diese militärischen Ausgaben der Mitgliedsstaaten eine enorme Abschreckungskraft entfalten und das Gewicht Europas in der Welt exponentiell steigern.“

Dies sei eine Herausforderung, die nicht länger aufgeschoben werden kann: „Wir brauchen ein stärkeres Europa, das die Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernimmt – beginnend mit der Bestätigung der Unterstützung für die Ukraine“, so die Senatoren.