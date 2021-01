Autonomiegruppe will “Conte ter” unterstützen

Rom – Die Autonomiegruppe im Senat will eine Neuauflage einer Regierung unter Giuseppe Conte unterstützen. „Wir haben Staatspräsident Sergio Mattarella versichert, verantwortungsvoll gegenüber Italien handeln zu werden, das gerade jetzt eine klare politische Ausrichtung und Stabilität braucht. Deshalb sind wir gegen eine technische Regierung oder ein vorzeitiges Ende der Legislaturperiode“, so Senatorin Julia Unterberger, die Vorsitzende der Autonomiegruppe.

„Wir befürworten hingegen eine politische Regierung, die sich zu den europäischen Werten bekennt und ihren Einsatz für den Schutz der sprachlichen Minderheiten und der Sonderautonomien garantiert. In diesem Sinne sind wir bereit, eine neue Regierung unter Giuseppe Conte zu unterstützen; in ihm als Ministerpräsidenten hatten wir bisher einen verlässlichen Ansprechpartner für unsere Anliegen. Wir hoffen, dass in den nächsten Stunden die gegenseitigen Einwände und das gegenseitige Misstrauen in der ehemaligen Regierungskoalition überwunden werden kann. Man muss zum Dialog zurückkehren, und eine für die Bevölkerung und die europäischen Partner unverständliche Krise beenden”, erklärt Unterberger nach dem heutigen Treffen mit Staatspräsident Sergio Mattarella.