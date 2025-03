Bahnhof Bozen: Anhebung der Einstiegsbereiche hat begonnen

Von: mk

Bozen – Am 14. März haben die Arbeiten zur Anhebung der Bahnsteige 3 und 4 am Bahnhof Bozen begonnen. Ziel ist es, ein barrierefreies Ein- und Aussteigen zu gewährleisten und damit die Mobilität für alle Fahrgäste zu verbessern. Um den Zugverkehr nicht zu beeinträchtigen, werden die Maßnahmen in mehreren Phasen durchgeführt, wie das Ressort für Mobilität mitteilt.

“Ein barrierefreier Zugang zu den Verkehrsmitteln ist essenziell für die öffentliche Mobilität. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem Schienennetzbetreiber RFI und allen beteiligten Partnern konnten wir die Voraussetzungen schaffen, um diese wichtigen Arbeiten nun umzusetzen”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Während der Bauarbeiten bleibe der Fahrplan unverändert, es komme zu keinem Zugausfall. Jedoch müssten die Pendlerinnen und Pendler sowie Reisenden etwas längere Wege in Kauf nehmen, da die Züge in etwas entfernteren Zonen des Bahnhofs halten werden.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Bahnsteige entlang der Linien Bozen-Meran, Meran-Mals, der Pustertallinie sowie auf einem Großteil der Brennerachse barrierefrei gestaltet. Unter anderem die Bahnsteige 5 und 6 auf dem Bozner Bahnhof. Nun folgen die Bahnsteige 3 und 4.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit seien bereits in Planung und sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Die Bauarbeiten werden schrittweise und meistens in der Nacht durchgeführt, um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten.