Bald Hälfte der Südtiroler Gemeinden rot?

Bozen – In Südtirol werden immer mehr Gemeinden zur roten Zone und gelten damit als Hochrisikogebiet. Seit heute sind es 27: Auer, Tisens, St. Lorenzen und Prad am Stilfserjoch sind nun neu dazu gekommen, berichtet das Tagblatt Dolomiten. Weitere 15 Gemeinden sind derzeit gelb. Das bedeutet, dort könnte es in den nächsten Tagen zu strengeren Regeln kommen. Einen düsteren Ausblick gibt Gesundheitslandesrat Thomas Widmann: „Nach meiner Einschätzung ist in einer Woche bis maximal zehn Tagen die Hälfte der Südtiroler Gemeinden als rot eingestuft.“

