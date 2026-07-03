Beginn der Trauerfeiern fÃ¼r Irans Obersten FÃ¼hrer Khamenei

Von: APA/dpa

An diesem Samstag beginnen im Iran die öffentlichen Trauerfeierlichkeiten für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei. Zunächst sind drei Tage lang Zeremonien in der Hauptstadt Teheran geplant. Sein Leichnam soll dann in die Pilgerstadt Ghom sowie den Irak gebracht werden, ehe Khamenei am kommenden Donnerstag in seiner Heimatstadt Mashhad beerdigt wird.

Khamenei war am 28. Februar im Alter von 86 Jahren durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt gezielt getötet worden. Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel daraufhin Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten. Bis zu seinem Tod regierte der Ayatollah den Iran mit absoluter Härte.