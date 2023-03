Bei ihr erholt sich Putin vom Alltag eines Kriegstreibers

Moskau – Der russische Tyrann Wladimir Putin (70) setzt seinen Angriffskrieg in der Ukraine unvermindert fort und nimmt dabei täglich Opfer in Bataillonsstärke in Kauf.

Doch während auf dem Schlachtfeld Blut vergossen wird, genießt der Diktator in der Heimat einen überaus opulenten Lebensstil.

Denn jetzt wurden Details zu seinem luxuriösen Heim öffentlich, das Putin und seiner Geliebten – der Turnerin Alina Kabaeva (39) – als Liebes-Nest dienen soll. Das Anwesen liegt auf einem 28 Hektar großen Grundstück bei Nowgorod, rund 250 Kilometer von Moskau entfernt. Ein Idyll an einem See und mitten im Wald.

Das Gebäude ließ Wladimir Putin ursprünglich für seine Frau Ljudmila bauen. Stattdessen zog er dann mit seiner Geliebten ein. Putin soll mit Kabaeva mehrere Kinder haben. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung der beiden aber nie. Bekannt ist nur, dass sich Putin 2013 von seiner Frau scheiden ließ.

Auf Putins Landsitz soll es an nichts fehlen: Es gibt einen ausgedehnten Spa-Bereich mit Pool, Saunalandschaft, Massagebäder, Schlammraum und Kosmetikstudio, eine Kartbahn, ein überdimensionierter Spielplatz und einen Hubschrauberlandeplatz.

Die Räumlichkeiten sind zudem prunkvoll ausgestattet – mit viel Gold und schweren Stoffen.

Das Liebespaar haben die Russen jahrelang nicht gemeinsam gesehen. Putin soll für die Anreise in das Liebes-Nest einen gepanzerten Zug nutzen.