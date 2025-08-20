Aktuelle Seite: Home > Politik > Benedikter: “‘Bellaria’ wäre die Attraktion zur Seilbahn”
Konzept zur Aufwertung von Virgl

Benedikter: “‘Bellaria’ wäre die Attraktion zur Seilbahn”

Mittwoch, 20. August 2025 | 16:33 Uhr
Umwelt_A22 vom Virgl aus_Matteo Donagrandi
LPA/Matteo Donagrandi
Schriftgröße

Von: Ivd

Virgl – „Wir begrüßen, dass Vizebürgermeister Konder ein Projekt zur ‚sanften Aufwertung‘ vorantreibt – und damit faktisch unsere langjährigen Vorschläge aufwertet. Mit Interesse werden wir die Verhandlungen mit dem WaltherPark-Eigentümer Schoeller verfolgen“, so der Grünen Abgeordnete Dr. Rudolf Benedikter.

„Persönlich hatte ich zwischen 2010 und 2020 als ‚special agent‘ für den Virgl mit meinem ‚Konzept zur nachhaltigen Erschließung des Virgls als Naherholungszone (2012)‘ inhaltliche Vorarbeit geleistet und bereits damals Verhandlungen mit den  – damaligen – Eigentümern geführt“, so Benedikter weiter.

„2021 hat die Fraktion der Grünen im Gemeinderat das  Konzept ‚BELLARIA‘ vorgestellt, und zwar als bestmögliche Attraktion : Das Konzept eines natur- und landschaftsgeschützten Naherholungsgebietes für die Bozner Bevölkerung, verbunden mit einer Seilbahn vom Verdiplatz aus. Wir halten es besten, kostengünstigsten Plan, der im Zuge einer PPP-Initiative realisiert werden sollte.“

Der Abgeordnete abschließend: „Jede Form der Erschließung des Virgls als städtisches Naherholungsgebiet, welche die geltenden Rahmenbedingungen des Landschaftsschutzes und des Ensembleschutzes respektiert, ist zu begrüßen (ob es dazu auch einen 50 Meter großen Turm als Wahrzeichen braucht, lassen wir mal dahingestellt).“

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Kommentare
61
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Kommentare
61
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
48
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Kommentare
44
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
43
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 