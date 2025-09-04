Benedikter kritisiert erneut Haltestellen-Situation in Bozen

Von: idr

Bozen – Der Grünen-Abgeordnete Dr. Rudolf Benedikter über die Bushaltestellen-Situation in der Südtirolerstraße: „Die Landesverwaltung blockiert die Rückkehr der Bus-Haltestellen zum Bahnhof, brüskiert damit die Stadtpolitik, ignoriert den Protest der Bevölkerung und bedient nur die Interessen des Waltherparks.“

„Medienberichten zufolge lehnt das Land – i.e. vermutlich Mobilitätslandesrat Alfreider – die von der Gemeindepolitik angekündigte Rückkehr der Haltestellen an den Bahnhof beziehungsweise an Waltherplatz kategorisch ab“, berichtet Benedikter.

„Und brüskiert damit die Stadtpolitik, in der – parteiübergreifend – Stadtrat und Oppositionsparteien (Grüne, Team K) in den letzten zwei Monaten den Protest der Bürger und Bürgerinnen ernst genommen hatten und sich konsequent für die Rückverlegung dieser Haltestellen eingesetzt hatten:

Vor wenigen Tagen erst, am 28. August, hatten Bürgermeister Corrarati und Mobilitätsstadträtin Ramoser im Gemeinderat übereinstimmend erklärt, dass die in die Südtirolerstrasse verlegten Bus-Haltestellen 10A, 10B, 3 und 5 unmittelbar nach dem 16. Oktober 2025 – dem offiziellen Ende des Waltherpark-Baues – wieder an den Bahnhof bzw. an den Waltherplatz zurückverlegt werden. Zudem betonte der Bürgermeister damals, dass die Haltestellen an der Südtirolerstraße wieder abgeschafft würden.“

„In der Einsicht, dass es nachgerade absurd wäre, die Haltestellen dieser wichtigen innerstädtischen Bus-Linien von der Drehscheibe Bahnhof abzukoppeln und sie den logistischen Interessen eines privaten Einkaufszentrums unterzuordnen“, so Benedikter weiter.

„Wie in allen Städten Europas muss der Bahnhof – der zugleich ja der ‚Hauptbahnhof Südtirol ist‘ – intermodaler Knotenpunkt von Eisenbahn und innerstädtischen Buslinien sein. Dies gebieten schlicht und einfach das öffentliche Interesse und die verkehrspolitische Logik…. Die Landesverwaltung blockiert die Rückkehr der Bus-Haltestellen zum Bahnhof, brüskiert damit die Stadtpolitik, ignoriert den Protest der Bevölkerung und bedient nur die Interessen des Waltherparks“, so der Grüne abschließend.