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Mehrheit verhindert temporäres Lkw-Verbot

Benedikter: Trotz Unfallserie keine Verkehrsberuhigung

Samstag, 01. August 2026 | 15:45 Uhr
Rudi Benedikter
privat
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Von: Matthias Knapp

Bozen – Scharfe Kritik übt das Bozner Gemeinderatsratsmitglied Rudi Benedikter (Grüne) am Stadtrat nach der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag. „Vollkommen unberührt von der Unfallserie seit 2022 und ungeachtet des neuesten schweren Unfalls vor wenigen Tagen in der Freiheitsstraße hat die rechte Ratsmehrheit unseren Beschlussantrag Nr. 12/2026 – der von allen Oppositionsparteien unterzeichnet war – sang und klanglos abgelehnt“, so Benedikter.

Obwohl er dem Bürgermeister detailliert seine rechtlichen Handhaben erklärt habe, sei dieser nicht konsequent genug. Der Stadtrat habe es nicht einmal gewagt, ein temporäres Fahrverbot für den Schwerverkehr zu den kritischen Tageszeiten zu erlassen, kritisiert Benedikter.

„Und von Tempo 30 will diese ‚Vereinigte Autopartei Fratelli & SVP‘ gar nichts wissen. Offensichtlich reichen die wiederholten Tragödien nicht aus, hier endlich im Sinne der Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer konkret einzugreifen. Es ist beschämend“, wettert der Gemeinderat der Grünen.

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