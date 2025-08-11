Aktuelle Seite: Home > Politik > Berlin organisiert Ukraine-Gipfel vor Gespräch mit Trump
Merz will Beteiligung der Ukraine an Friedensgesprächen

Berlin organisiert Ukraine-Gipfel vor Gespräch mit Trump

Montag, 11. August 2025 | 16:53 Uhr
Merz will Beteiligung der Ukraine an Friedensgesprächen
APA/APA/AFP/JOHN THYS
Von: APA/dpa/Reuters

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz will nach deutschen Regierungsangaben am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Regierungschefs zum Ukraine-Krieg beraten. Trump will dann am Freitag in Alaska mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandeln.

Vor den digitalen Beratungen mit Trump sowie US-Vizepräsident JD Vance ist ein virtuelles Meeting von Merz mit den Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland geplant, an dem auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj teilnehmen sollen.

Themen der von Berlin ausgerichteten Videokonferenz sollen den Angaben zufolge Optionen zur Erhöhung des Drucks auf Russland, die Abfolge von Schritten in einem möglichen Friedensprozess sowie die Zukunft der von Russland besetzten Gebiete und Sicherheitsgarantien für die Ukraine sein. Dem Ablaufplan nach beraten am frühen Nachmittag zunächst die europäischen Partner mit Selenskyj. Zu dieser Gruppe gehören neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen auch Finnland sowie Vertreter der EU und der NATO. Direkt im Anschluss ist eine Videokonferenz mit Trump und Vance geplant. Später am Nachmittag soll es ein weiteres virtuelles Treffen einer von Deutschland, Frankreich und Großbritannien geführten “Koalition der Willigen” geben.

Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen erbitterten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die deutsche Bundesregierung betonte die Bedeutung einer Beteiligung der Ukraine an jeder Friedenslösung. Auch Polen hatte vor dem geplanten Treffen von Trump und Kremlchef Putin die Beteiligung der benachbarten Ukraine an jeder Friedenslösung gefordert.

Selenskyj: “Chance auf Frieden”

Selenskyj sieht eine Chance auf Frieden. “Jetzt ist der Moment gekommen, in dem es eine echte Chance gibt, Frieden zu erreichen”, erklärte er auf der Plattform X. “Die Kommunikation mit den Staats- und Regierungschefs läuft praktisch rund um die Uhr – wir stehen in ständigem Kontakt”, erklärt Selenskyj nach Beratungen mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er habe Salman gedankt für seine “Bereitschaft, sich um den Frieden zu bemühen”.

Zuvor hatte Selenskyj nach eigenen Angaben ein langes Gespräch mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi geführt und dabei auch über Sanktionen gegen russisches Öl gesprochen. Man habe ein persönliches Treffen im September vereinbart, erklärte Selenskyj. “Es ist wichtig, dass Indien unsere Friedensbemühungen unterstützt und die Position teilt, dass alles, was die Ukraine betrifft, unter Beteiligung der Ukraine entschieden werden muss”, schrieb er auf der Plattform X. “Es ist wichtig, dass jeder Staatschef, der spürbaren Einfluss auf Russland hat, entsprechende Signale an Moskau sendet.”

Modi selbst erklärte, er freue sich, mit Selenskyj zu sprechen und seine Sicht der jüngsten Entwicklungen zu hören. Modi betonte, er habe Indiens Position dargelegt, dass eine rasche und friedliche Konfliktlösung nötig sei.

© 2025 First Avenue GmbH
 