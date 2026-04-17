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Landesregierung rudert zurück

Beschluss zu Kindergartentarifen ausgesetzt

Freitag, 17. April 2026 | 16:36 Uhr
Regeln für den Kindergarten sollen künftig vom Bund kommen
APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT
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Von: luk

Bozen – Am 5. Jänner hatte die Landesregierung die Kindergartengebühren angepasst, nun wird der Beschluss ausgesetzt. Für das kommende Bildungsjahr 2026/27 gelten werden darum wieder die ursprünglich geltenden Gebühren, im Höchstausmaß von 81 Euro oder 106 Euro für die Beanspruchung der verlängerten Öffnungszeiten.

Nun soll, gemeinsam mit den Gemeinden und dem Rat der Gemeinden, an einer Überarbeitung der Tarifregelung gearbeitet werden, um damit die unterschiedlichen Angebote und die Bedürfnisse der Familien bestmöglich berücksichtigen zu können. “Es ist uns ein großes Anliegen, die Thematik rund um die Tarife weiter zu vertiefen, um zu zeigen, dass uns die Unterstützung der Familien am Herzen liegt und wir uns darum bemühen, die beste Lösung für alle Beteiligten zu finden”, bekräftigt Bildungslandesrat Philipp Achammer. Auch für den ladinischen Bildungslandesrat Daniel Alfreider ist die Stabilität für die Arbeit in den ladinischen Kindergärten von besonderer Bedeutung.

Man sei gemeinsam auf dem Weg, hebt der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo hervor: “Es wird ein technischer Tisch eingerichtet, an dem sich alle Akteure, angefangen bei den Gemeinden, einbringen können. Ziel ist es, nachhaltige und gemeinsame Lösungen zu finden, die eine hohe Bildungsqualität gewährleisten und dabei konkret und flexibel auf die Bedürfnisse vor Ort eingehen.”

Bezirk: Bozen

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