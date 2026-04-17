DB-Chefin Evelyn Palla bei Südtiroler Landeshauptmann

Von: luk

Bozen – Am 17. April hat sich Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher in Bozen mit Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, zu einem Austausch getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Weiterentwicklung des europäischen Schienenverkehrs mit besonderem Blick auf den grenzüberschreitenden Personen- und Güterverkehr.

Landeshauptmann Kompatscher begrüßte in diesem Zusammenhang die von der Deutschen Bahn AG, Trenitalia und den ÖBB geplante Hochgeschwindigkeitsverbindung von München über Bozen nach Mailand und Rom. „Schnellere und direktere Verbindungen bis nach München reduzieren Zeiten und Distanzen und erleichtern damit die kulturelle und wirtschaftliche Anbindung Südtirols ans deutschsprachige Ausland“, unterstrich der Landeshauptmann. „Die neuen Verbindungen werden dem boomenden internationalen Fernverkehr weiteren Schub geben“, sagte Evelyn Palla.

Thema waren auch leistungsfähige Bahnverbindungen und deren Bedeutung für die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger sowie für einen nachhaltigen Wirtschaftsraum in Europa. Beide unterstrichen, dass attraktive internationale Verbindungen eine Schlüsselrolle für die Verkehrsverlagerung auf die Schiene spielen. Der Brennerbasistunnel eröffne dabei neue Möglichkeiten für schnellere und effizientere Bahnverbindungen zwischen Norden und Süden. Gleichzeitig erfordere diese Entwicklung eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Ländern, Infrastrukturbetreibern und Institutionen.

„Der Ausbau des grenzüberschreitenden Schienenverkehrs ist ein entscheidender Schritt für eine nachhaltige Mobilität in Europa“, erklärte Kompatscher. „Mit attraktiven Angeboten auf der Schiene punkten die Bahnen auch im Wettbewerb mit Auto und Flugzeug“, sagte Evelyn Palla.