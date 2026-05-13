Bestätigung der Direktorin des Amtes für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Von: mk

Bozen – Das Landtagspräsidium hat in der heutigen Sitzung Helen Seehauser als Direktorin des Amtes für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Südtiroler Landtages bestätigt.

Der Vergleich der Curricula und der Berufserfahrung der beiden Kandidaten hat zu dieser Entscheidung zugunsten von Helen Seehauser geführt. Ausschlaggebend waren insbesondere ihre langjährige Berufserfahrung sowie einschlägige Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit.

Für den betreffenden Aufgabenbereich spielen neben der fachlichen Qualifikation auch Erfahrung, Kontinuität sowie gewachsene berufliche Kontakte eine wesentliche Rolle.

Das Präsidium hat zudem beschlossen, im Rahmen der organisatorischen Weiterentwicklung des Südtiroler Landtages die bestehenden Führungs- und Verwaltungsstrukturen bis zum Ende der Legislaturperiode zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ziel ist es, den Landtag organisatorisch und strukturell zukunftsorientiert aufzustellen.