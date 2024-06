Bewerbung für Monitoringausschusses noch bis 12. Juni

Von: Ivd

Bozen – Nach den Landtagswahlen im vergangenen Oktober steht auch für den Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen eine Neubesetzung an: Seit 12. Juni können Interessierte ihre Bewerbungen als Mitglieder und Selbstvertreter des Ausschusses im Büro der Gleichstellungsrätin hinterlegen.

Bewerbungen für die Neubesetzung können noch bis zum 12. Juli 2024 innerhalb 12.00 Uhr eingereicht werden – entweder per E-Mail an die Adresse info@gleichstellungsraetin-bz.org oder direkt im Büro der Gleichstellungsrätin in der Cavourstraße 23/c, 39100 Bozen. Weitere Informationen zum Auswahlverfahren sind auf der Homepage der Gleichstellungsrätin unter www.gleichstellungsraetin-bz.org abrufbar oder können telefonisch unter 0471 946 003 eingeholt werden.

Der Südtiroler Landtag ernennt dann aus den Vorschlägen für die Legislaturperiode 2023-2028 jene Personen, die für die Förderung und Überwachung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Südtirol zuständig sein werden.

Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, die auch Vorsitzende des Monitoringausschusses ist, unterstreicht: „Wie in der Vergangenheit werden auch die künftigen Mitglieder und Selbstvertreter:innen des Ausschusses zahlreiche Herausforderungen angehen – gleichzeitig sind ein aktives Engagement für die Rechte von Menschen mit Behinderungen und Initiativen zur Inklusion und Vielfalt in der Südtiroler Gesellschaft auch Chancen“.