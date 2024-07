Biden nennt “Verteidigung der Demokratie” als Rückzugsgrund

Von: APA/AFP/dpa

US-Präsident Joe Biden hat seinen Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen in einer Rede an die Nation mit der “Verteidigung der Demokratie” begründet. “Die Verteidigung der Demokratie ist wichtiger als jeder Titel”, so Biden im Oval Office des Weißen Hauses. Er habe entschieden, dass der beste Weg nach vorne darin bestehe, die “Fackel an eine neue Generation” weiterzugeben. “Das ist der beste Weg, unsere Nation zu vereinen”, meinte der 81-Jährige.

Er schöpfe Kraft daraus und finde Freude daran, für das amerikanische Volk zu arbeiten. Aber dabei ginge es nicht um ihn, so der Demokrat. “Es geht um Sie. Um Ihre Familien. Ihre Zukunft.” Es sei Zeit “für neue Stimmen, frische Stimmen, ja, jüngere Stimmen”, sagte Biden. Diese Zeit sei jetzt gekommen. “Nichts kann der Rettung unserer Demokratie im Wege stehen, auch nicht persönlicher Ehrgeiz”, betonte er. In den vergangenen Wochen sei ihm klar geworden, dass er seine Partei vereinen müsse, so der Demokrat.

Im Vorfeld der Rede hat das Weiße Haus Rücktrittsforderungen an Biden als “lächerlich” zurückgewiesen. Es sei “lächerlich” zu fordern, dass Biden nach seinem Ausstieg aus dem Rennen um das Weiße Haus nun auch vom Präsidentenamt zurücktreten müsse, sagte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch. “Jede Andeutung dieser Art ist lächerlich und entspricht nicht unseren Vorstellungen.” Bidens Entscheidung habe “nichts mit seiner Gesundheit zu tun”, fügte sie hinzu.

Biden sei trotz seiner Entscheidung, aus dem Rennen um das Weiße Haus auszusteigen und nur eine Amtszeit zu absolvieren, keine “lahme Ente”, sagte seine Sprecherin mit Blick auf die Bezeichnung für einen Präsidenten, der zwar noch im Amt ist, aber als politisch handlungsunfähig gilt, weil er nicht zur Wiederwahl antritt. “Er will auf dem aufbauen, was wir erreicht haben”, sagte sie mit Verweis auf Bidens Verdienste während seiner Amtszeit. “Wir sehen uns keineswegs als Lame-Duck-Präsident. Überhaupt nicht.”

Der 81-jährige Biden hatte am Sonntag angesichts der massiven Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness erklärt, nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Er hatte stattdessen Vizepräsidentin Kamala Harris seine Unterstützung zugesagt.

Aus den Reihen der Republikaner waren unmittelbar nach Bidens Rückzug am Sonntag Forderungen zum sofortigen Rücktritt als Präsident laut geworden. “Wenn Joe Biden nicht geeignet ist, um für das Präsidentenamt zu kandidieren, ist er nicht geeignet, um als Präsident zu dienen. Er muss das Amt sofort niederlegen”, erklärte der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson.