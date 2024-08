Biden verspricht Selenskyj neue Waffenhilfe für die Ukraine

Von: APA/dpa/Reuters

US-Präsident Joe Biden hat am Freitag in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein neues Militärhilfepaket angekündigt. Laut US-Präsidialamt umfasst dieses Luftabwehrraketen, Ausrüstung zur Drohnenabwehr, Panzerabwehrraketen und Munition. Zuvor hatte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft die westlichen Partner der Ukraine eindringlich zur Lieferung versprochener militärischer Unterstützung aufgefordert.

Biden habe gegenüber Selenskyj die “unerschütterliche Unterstützung der USA für das ukrainische Volk” bekräftigt, hieß es in Folge in Washington. Trotz des russischen Angriffskriegs sei die Ukraine “immer noch ein freies Land”, habe Biden erklärt. Und wenn der Krieg zu Ende gehe, werde die Ukraine “frei, souverän und unabhängig” sein. “Russland wird in diesem Konflikt nicht siegen”, betonte demnach der US-Präsident. “Das unabhängige ukrainische Volk wird sich durchsetzen – und die Vereinigten Staaten, unsere Verbündeten und unsere Partner werden ihnen bei jedem Schritt zur Seite stehen.”

Nach Selenskyjs Worten wartet die Ukraine aber auf Pakete mit Waffen oder Ausrüstung, “die angekündigt und beschlossen, aber noch nicht geliefert wurden”. “An der Front wird mit Granaten und Ausrüstung gekämpft, nicht mit Worten wie “morgen” oder “bald””, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Details zu den säumigen “Lieferanten” nannte er nicht.

Schon vor wenigen Tagen hatte Selenskyj die schnellstmögliche Lieferung ausstehender Waffen- und Munitionspakete angemahnt. Der Krieg kenne keine Ferien, unterstrich er seine Forderung.

Die Ukraine erhält den Großteil ihrer militärischen Unterstützung aus den USA. Sie haben seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 bereits Hilfen in Höhe von mehr als 55 Milliarden Dollar zugesagt. Auch Großbritannien, Frankreich und Deutschland tragen wesentlich zu der internationalen Militärhilfe für Kiew bei.

Die Ukraine wehrt seit zweieinhalb Jahren einen russischen Angriffskrieg ab. Russische Truppen halten knapp ein Fünftel des Landes besetzt, streben weitere Gebietseroberungen an. Zuletzt hat die Ukraine eine überraschende Gegenoffensive in die westrussische Region Kursk gestartet.