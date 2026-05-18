Aktuelle Seite: Home > Politik > Borkenkäfer beschädigt Waldflächen: Straße ins Gadertal nun sicherer
Zeitplan eingehalten

Borkenkäfer beschädigt Waldflächen: Straße ins Gadertal nun sicherer

Montag, 18. Mai 2026 | 17:27 Uhr
57f69acd-f477-4a30-8c92-2b37345ba1ae
LPA/Ressort Infrastrukturen und Mobilität
Schriftgröße

Von: mk

St. Lozenzen/Enneberg/St. Martin in Thurn – Am Wochenende vom 16. und 17. Mai wurden die vorgesehenen Arbeiten im Schutzwald entlang der Gadertaler Straße (SS244) abgeschlossen. Der Eingriff war notwendig geworden, weil der Borkenkäfer die Waldflächen beschädigt hatte. Der Wald erfüllt an dieser Stelle eine wichtige Schutzfunktion für die Straße gegen Steinschlag und Geröll.

“Es war ein komplexer Einsatz in schwierigem Gelände und unter hohem Zeitdruck. Umso wichtiger ist das Ergebnis: Die Arbeiten wurden planmäßig, professionell und dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten abgeschlossen”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. “Für uns steht die Sicherheit der Mobilität im Gadertal im Mittelpunkt. Wer täglich auf diese Straße angewiesen ist, braucht eine sichere und verlässliche Verbindung.” Die Arbeiten erforderten eine enge Abstimmung zwischen dem Forstdienst, dem Straßendienst, Südtiroler Unternehmen, Technikern, Grundeigentümern und Arbeitern. Durch den Einsatz eines Hubschraubers konnte auch in steilem und schwer zugänglichem Gelände sicher und effizient gearbeitet werden. “Ein großes Lob gilt allen Beteiligten: den Mitarbeitenden im Wald, den Teams im Hubschrauber und jenen, die die Logistik koordiniert haben. Gerade in solchen Situationen zeigt sich, wie wichtig Fachkompetenz, Verantwortungsbewusstsein und Zusammenarbeit sind”, sagt Alfreider.

Der abgeschlossene Eingriff ist laut dem Ressort Infrastrukturen und Mobilität des Landes Südtirol ein wichtiger Schritt zur weiteren Verbesserung der Sicherheit entlang der Straße. Bereits in den kommenden Tagen soll die Übergabe der Arbeiten für das Projekt zur Verringerung des Steinschlagrisikos zwischen Kilometer 10 und 10,50 erfolgen. Weitere Baulose sind bereits in Planung. Der Beginn der Arbeiten vor Ort wird rechtzeitig mitgeteilt. Derzeit legen das beauftragte Unternehmen und der Straßendienst die notwendigen Verkehrseinschränkungen fest.

Alfreider dankt den Bürgermeistern für ihre Unterstützung, den Grundeigentümern für ihre Bereitschaft sowie den Menschen und Betrieben im Gadertal für ihr Verständnis während der Straßensperren. “Wir wissen, dass jede Einschränkung eine Belastung ist – besonders für Menschen, die im Tal leben, arbeiten oder unterwegs sind. Deshalb war es wichtig, schnell, sicher und gut koordiniert zu arbeiten. Auch die nächsten Bauphasen werden sorgfältig vorbereitet, denn auf einer so wichtigen Verkehrsverbindung hat die Sicherheit oberste Priorität”, betont der Landesrat.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Grüne fordern mehr Maßnahmen gegen Diskriminierung von LGBTQIA+-Personen”
Kommentare
34
Grüne fordern mehr Maßnahmen gegen Diskriminierung von LGBTQIA+-Personen”
Modena: Auto fährt in Menschenmenge und Täter sticht auf Passanten ein
Kommentare
28
Modena: Auto fährt in Menschenmenge und Täter sticht auf Passanten ein
Influencer-Pärchen lässt Rom hinter sich – aus Liebe zu den Dolomiten
Kommentare
26
Influencer-Pärchen lässt Rom hinter sich – aus Liebe zu den Dolomiten
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Kommentare
25
“Ein Mensch wird in dem Augenblick zum Helden, wenn er eingreift”
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Kommentare
24
Triumph in Rom bringt Sinner “Golden Masters”
Anzeigen
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
Ab 20. Mai im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 