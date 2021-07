Botschafter Kickert von Präsidentin Mattei empfangen

Bozen – Der Botschafter der Republik Österreich in Rom, Jan Kickert, wurde heute von Landtagspräsidentin Rita Mattei zu einem Antrittsbesuch empfangen.

Während des herzlichen Treffens im Landtagsgebäude wurden zahlreiche Themen besprochen, nicht zuletzt der Handlungsspielraum der Autonomie bei der Eindämmung der Pandemie und der Begrenzung ihrer auch wirtschaftlichen Schäden. Im Gespräch ging es auch um die politische Situation in Rom und in Südtirol – mit Blick auf die jeweiligen Regierungskoalitionen –, und um die nächste gemeinsame Sitzung der drei Landtage, die im Oktober in Tirol stattfindet: Zu den Themen von gemeinsamem Interesse gehören neben der Bekämpfung der Pandemie auch das Management des Transitverkehrs und der Umgang mit Großraubtieren wie Bären und Wölfe.

Der Botschafter wurde von Clemens Mantl, Generalkonsul von Österreich in Mailand, begleitet.