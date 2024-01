Bozen bekommt drei neue Studentenwohnheime

Bozen – In Bozen werden drei neue Studentenwohnheime in Gewerbegebieten entstehen mit 564 Betten für Studierende. Die nächsten Schritte wurden auf der Stadtratssitzung am Dienstag beschlossen.

Dabei wurde das Protokoll der Kommission für die Bewertung der Angebote für die Verwirklichung von Studentenwohnheimen in den Gewerbegebieten behandelt und genehmigt.

Das Land Südtirol sieht mit einer eigenen Regelung (Art. 27, Absatz 8 des L.G. 9/2018 und Art. 7, Absatz 3 des L.G. 10/2022) die Möglichkeit vor, dass in Gewerbegebieten Studentenwohnheime errichtet werden können, sofern eine eigene Vereinbarung zwischen der Gemeindeverwaltung und den privaten Bietern abgeschlossen wird, die einen entsprechenden Vorschlag eingereicht haben.

Die Vereinbarung muss gemäß der Vorlage abfasst werden, die die Landesregierung mit Beschluss Nr. 499 vom 13. Juni 2023 genehmigt hat. In Südtirol ist die Stadt Bozen die erste Gemeinde, die ein Verfahren für die Verwirklichung von Studentenwohnheimen in Gewerbegebieten eingeleitet hat. Am 2. Oktober 2023 wurde die Bekanntmachung veröffentlicht, um Interessensbekundungen einzuholen, in denen die Gebäude ausgewiesen werden, die künftig als Studentenwohnheime genutzt werden können. Innerhalb der festgelegten Frist sind sechs Angebote eingegangen, welche die zuständige Gemeindekommission geprüft hat. Drei der sechs Angebote haben alle Auflagen erfüllt und werden nun zum Verfahren zugelassen. Es handelt sich um die Angebote des Unternehmens Straudi AG, Inh. Francesco Straudi (Gewerbezone in der Mair-Nusser-Straße), Decor GmbH, Inh. Bartolomeo Senette (Gewerbezone in der Mair-Nusser-Straße) und Demeter GmbH, Inh. Nicola Dalle Nogare (Gewerbezone in der Siemensstraße). In den drei Gebäuden könnten insgesamt 564 Betten für Studierende untergebracht werden.

Der Stadtrat hat daher heute die Ämter der Abteilung für Raumplanung und Raumentwicklung beauftragt, die Verfahren für den Abschluss der Vereinbarungen in die Wege zu leiten, damit die Studentenwohnheime so bald als möglich verwirklicht und ab September 2026 den Studierenden zur Verfügung gestellt werden können. Der Stadtrat hat präzisiert, dass die Gebäude für 20 Jahre als Studentenwohnheime zweckbestimmt sind. Für Studierende sind Einzelzimmer vorgesehen, und die Miete pro Zimmer darf maximal 600 Euro betragen. Die Höhe der Zimmermiete hängt jedoch von den Angeboten auf dem Markt ab. Um nun die Studentenwohnheime in den Gewerbegebieten verwirklichen zu können, müssen auch der Bauleitplan und die geltenden Durchführungspläne abgeändert werden. Auch hier hat der Stadtrat die zuständigen Ämter beauftragt, die entsprechenden Verfahren einzuleiten.