Bozen: Gericht ebnet Weg für Tiefgarage am Siegesplatz

gmbz - Auch der neue Platz kommt ohne Grün aus

Von: luk

Bozen – Der Bau der geplanten Tiefgarage am Siegesplatz kann starten: Das Verwaltungsgericht in Bozen hat den Rekurs einer unterlegenen Bietergemeinschaft abgewiesen und damit die Vergabe der Konzession durch die Stadt bestätigt.

Den Zuschlag hatte eine Bietergemeinschaft rund um Parcheggi Italia S.p.A., P.A.C. S.p.A., Erdbau GmbH und Geobau GmbH erhalten. Laut Gericht wurde das Vergabeverfahren ordnungsgemäß durchgeführt.

Nach der Unterzeichnung des Vertrags soll nun die Ausführungsplanung beginnen. Der Baustart ist laut Stadtverwaltung für Ende des Sommers oder spätestens Frühherbst vorgesehen.

Bürgermeister Claudio Corrarati sprach von einer wichtigen Entscheidung, die es ermögliche, ein seit Jahren geplantes Infrastrukturprojekt umzusetzen. Die Tiefgarage soll nicht nur die Parksituation im Bereich des Siegesplatzes verbessern, sondern auch eine Neugestaltung der Oberfläche ermöglichen. Auch Vizebürgermeister Stephan Konder kündigte an, zeitnah mit der Planung der nächsten Schritte zu beginnen.

Geplant ist eine fünfgeschossige Tiefgarage mit Platz für insgesamt 390 Autos und 39 Motorräder. Während in den oberen Ebenen Stellplätze zum Verkauf vorgesehen sind, sollen die unteren Geschosse unter anderem für Kurzparker und Anwohner genutzt werden. Die Baukosten belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro, die Bauzeit wird mit etwa 570 Tagen angegeben. Der Betreiber soll die Anlage für 38 Jahre bewirtschaften.

Auf dem Platz erwartet die Besucher eine ähnliche Situation wie schon aktuell. Begrünte Flächen sind offenbar nicht vorgesehen.