Schweizer Motorradfahrer in Südtirol erheblich verletzt

Von: luk

Glurns – Bei einem Verkehrsunfall in der Vinschgau ist ein Schweizer Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich auf Höhe der Mülldeponie von Glurns. Nach ersten Informationen dürfte es beim Überholen zur Kollision mit einem Auto gekommen sein.

Durch den Aufprall wurde der Motorradlenker zu Boden geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst des Weißen Kreuzes aus Mals versorgte den Verletzten zunächst an der Unfallstelle.

Wegen der Schwere der Verletzungen wurde anschließend auch der Notarzthubschrauber Pelikan 3 angefordert, der den Biker ins Krankenhaus Bozen flog.

Im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr von Glurns sowie die Carabinieri von Prad, die nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.