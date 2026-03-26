Bozen macht bei der Earth Hour 2026 mit und schaltet das Licht aus

Von: mk

Bozen – Am Samstag, 28. März 2026 werden die Fassadenbeleuchtung des Drususstadions und des Rathauses für eine Stunde ausgeschaltet. Bozen beteiligt sich an der vom WWF ausgerufenen Aktion für den Klimaschutz

Auch heuer beteiligt sich die Stadtgemeinde Bozen wieder an der weltweit bekanntesten Aktion für den Klimaschutz, der „Stunde der Erde – Earth Hour“. Die Aktion hat der WWF ins Leben gerufen, und Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Vereinigungen sind aufgerufen, eine Stunde lang das Licht auszuschalten und damit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Am Samstag, 28. März 2026 wird in Bozen von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht an zwei wichtigen Gebäuden der Stadt ausgeschaltet: Für eine Stunde bleiben die historische Fassade des Drususstadions und die Fassade des Rathauses dunkel. Die Fassadenbeleuchtung des Drususstadions war auch in den vergangenen Jahren im Rahmen der „Earth Hour“ ausgeschaltet worden, heuer kommt das Rathaus neu hinzu.

Die Aktion „Earth Hour – Stunde der Erde“ wurde 2007 ins Leben gerufen. Jedes Jahr beteiligen sich weltweit Millionen Menschen an dieser Aktion. Die Botschaft ist einfach, aber wichtig: Mit einer kleinen Geste schenken wir dem Umweltschutz, dem Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Biodiversität unsere Aufmerksamkeit.

„Die Teilnahme an der Earth Hour ist eine kleine, symbolische Geste von großer Bedeutung.“ sagte Umweltstadtrat Marco Caruso. „Wenn wir die Fassadenbeleuchtung von einigen wichtigen Gebäuden in der Stadt ausschalten, setzen wir ein wichtiges Zeichen, denn wir müssen unseren Planeten dringend schützen. Wir fördern auch das Bewusstsein für mehr Umweltschutz. Der Klimawandel ist außerdem eine Entwicklung, die uns alle angeht. Aktionen wie die „Earth Hour“ erinnern uns daran, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam täglich unseren Ressourcenverbrauch überdenken, damit wir weniger verschwenden, die Natur schützen und eine nachhaltige Zukunft schaffen.“

Mit der Teilnahme an der Aktion „Earth Hour 2026“ unterstützt die Stadt Bozen die Themen der Nachhaltigkeit und lädt die Bevölkerung ein, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen und am Samstag, 28. März 2026 von 20.30 bis 21.30 Uhr in der Wohnung alle nicht unbedingt notwendigen Lichter auszuschalten.