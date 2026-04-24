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Technisch-wirtschaftliche Machbarkeitsplanung kann starten

Bozen: Planung für neuen Virgl-Tunnel beginnt

Freitag, 24. April 2026 | 08:16 Uhr
Virgltunnel
lpa
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Von: mk

Bozen – Mit dem Start der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeitsplanung unternimmt das Land Südtirol einen weiteren Schritt in Richtung Neugestaltung des Verkehrsnetzes im Bereich des Virgls in Bozen und Ausbau der Brennerstaatsstraße (SS 12). Die Maßnahme gehört zu den mittelfristigen strategischen Infrastrukturprojekten, die im nachhaltigen Mobilitätsplan der Stadtgemeinde Bozen vorgesehen sind.

Die technische und wirtschaftliche Machbarkeitsplanung mit Option auf die Ausführungsplanung und Bauleitung wurde im Rahmen eines offenen Ausschreibungsverfahrens an die Bietergemeinschaft Bergmeister GmbH, Valdemarin GmbH, SGAI GmbH, Ingenieur Fulvio Giovannini und Architektin Susanne Rieder vergeben. Der Auftragswert beläuft sich auf 683.000 Euro. Die für die Ausführung der Leistungen vorgesehene Frist beträgt 210 Tage. Die Vergabe ist am 22. April rechtswirksam geworden.

Mobilität in Bozen konkret verbessern

„Wir treiben damit ein wichtiges Projekt voran, um die Verkehrssituation in Bozen konkret zu verbessern. Es handelt sich um einen notwendigen Schritt, um einen für die Landeshauptstadt strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt in die Zukunft zu führen“, betont der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität Daniel Alfreider.

LPA/Landesamt für Straßenbau Mitte-Süd

Ziel ist es, den Verkehrsfluss in einem sensiblen Verkehrsabschnitt zu verbessern, indem die geplanten Maßnahmen entlang der Nord-Süd- und Süd-Nord-Achse durchgeführt und die Gesamteffizienz der Verbindungen in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus gestärkt werden. Die Gesamtinvestitionen für die Realisierung des neuen Virgl-Tunnels belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro.

Bezirk: Bozen

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