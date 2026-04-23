Tour of the Alps 2026 quert morgen die Stadt Bozen

Von: mk

Bozen – Gemeinsam mit Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser, Jugendstadtrat Claudio Della Ratta und Integrationsstadtrat Myftiu berichtete Bozens Bürgermeister Claudio Corratati heute Vormittag über die Entscheidungen aus der heutigen Stadtratssitzung.

Bolzano Bozen Social Park

Nach dem Erfolg der letzten Ausgabe beschloss Bozens Stadtregierung heute die Weiterführung des Gemeinschaftsförderungsprojekts „Bolzano Bozen Social Park“. Von Mai bis Oktober finden unter diesem Motto wieder unterschiedlichste Veranstaltungen statt, die die städtischen Parkanlagen – Semiruralipark, Mignonepark, Kapuzinerpark, Park der Religionen und Berloffapark – beleben und attraktiver machen sollen. Gemeinsam mit Vereinen und gemeinnützigen Organisationen hat das Amt für Familie, Frau und Jugend wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Für jede Parkanlage ist eine der teilnehmenden Organisationen federführend für die Einholung aller Genehmigungen und den Austausch mit der Verwaltung zuständig, was den bürokratischen Aufwand erheblich erleichtern soll. Die Stadt stellt die festen und mobilen Aufbauten sowie alle Anschlüsse bereit, damit die Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen können. Die Angebote sind barrierefrei und für alle Interessierten offen. Mit dieser Initiative will die Stadt die Parks beleben und in attraktive, lebenswerte Treffpunkte für alle Bevölkerungsgruppen verwandeln.

Aufruf zur Bewerbung für “Youth in Action”

Auf Vorschlag von Jugendstadtrat Claudio Della Ratta gab Bozens Stadtregierung heute grünes Licht für den Aufruf zur Teilnahme an der Ausschreibung „Youth in Action“. Dabei handelt es sich um eine Initiative, über die Projektideen unterstützt werden, die direkt von Jugendlichen entwickelt und umgesetzt werden. Die Ausschreibung richtet sich vorrangig an junge Menschen ohne Vorerfahrung, die innovative Ideen haben und diese in konkrete Projekte für die Gemeinschaft umwandeln möchten. Schwerpunktthemen sind gesellschaftliche Teilhabe, Nachhaltigkeit und zivilgesellschaftliches Engagement.

Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen oder informelle Zusammenschlüsse junger Menschen im Alter von maximal 26 Jahren. Die Einreichung der Teilnahmeanträge muss in Zusammenarbeit mit einem Verein oder einer anderen gemeinnützigen Organisation erfolgen. Die Projekte müssen in Bozen stattfinden und bis zum 31. Dezember 2026 umgesetzt werden. Die eingehenden Projektvorschläge von einer Wettbewerbsjury bewertet. Von besonderem Interesse sind Projekte, die Bozens Nachtwirtschaft zum Inhalt haben. Diese gilt als strategisch für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

Neuer Ausländerbeirat

Auf Vorschlag von Integrationstadtrat Tritan Myftiu ernannte die Stadtregierung heute den neuen Ausländerbeirat. Das Gremium umfasst acht Mitglieder, die aus Marokko, Senegal, Pakistan, China, Albanien, Serbien, Russland und Peru stammen. Gemeinsam mit den acht stellvertretenden Beiratsmitgliedern aus Kamerun, Niger, Pakistan, Mazedonien, Albanien, Kuba und Peru vertreten sie fast alle Kontinente dieser Erde. Vorgeschlagen wurden die Kandidatinnen und Kandidaten von einer Fachkommission. Der oder die Beiratsvorsitzende wird auf der ersten Sitzung von den Mitgliedern des Beirats bestimmt.

Tour of the Alps 2026

Bürgermeister Claudio Corrarati, Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser und der Verantwortliche der Stadtpolizei Roberto Tinaglia berichteten über die für den morgigen Freitag, den 24. April, angekündigten Straßensperren und Halteverbote, die insbesondere Teile von Gries betreffen werden. Mehrere Straßen werden zeitweise nicht passierbar sein. Es werden Umleitungen eingerichtet. Grund für die Sperren ist das Radrennen “Tour oft he Alps“.

Der letzte Abschnitt der Tagesetappe, die durch Bozen führt, führt die Teilnehmenden zwei Mal nach Jenesien und wieder zurück in die Stadt. Daher sind die Fagenstraße, die Prinz-Eugen-Allee, die Guntschnastraße und die Cadornastraße morgen von 12.50 bis 15.45 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt.

In diesem Zeitraum darf niemand auf diesen Straßen verkehren. Es gibt auch keine Ausnahmeregelungen für Anwohnende und Betriebe. An den Schulen, die an den von der Sperrung betroffenen Straßen liegen, endet der Unterricht bereits um 12.00 Uhr, damit die Schülerinnen und Schüler noch rechtzeitig vor Sperrung der Straßen den Heimweg antreten können

Verkürzte Straßensperren gibt es auch in einem erweiterten Umkreis, und zwar im Moritzinger Weg, in der Vittorio-Veneto-Straße, am Grieser Platz, in der Freiheitsstraße, im Münzbankweg, in der Duca-d’Aosta-Straße, in der Cesare-Battisti-Straße, am Mazziniplatz, am Siegesplatz, in der A.-Diaz-Straße, am IV.-November-Platz, in der Cadornastraße und im Reichrieglerweg. Zwar gilt die Sperrung auch hier für die Zeit von 12.50 bis 15.45 Uhr. Allerdings werden die Straßen erst 30 bis 40 Minuten vor dem Eintreffen der Teilnehmenden gesperrt und dann wieder für den Verkehr freigegeben. Es sind Umleitungen eingerichtet.

Das Etappenziel befindet sich in der Italienallee auf der Höhe des Gerichtsplatzes. Daher wird in der Italienallee eine Einbahnregelung in Süd-Nord-Richtung eingerichtet. Diese gilt von 6.00 bis 11.00 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr. Zwischen 11.00 und 16.30 Uhr ist die Italienallee vollständig für den Verkehr gesperrt. Verkehrseinschränkungen gelten auch für die Duca-d’Aosta-Allee und den Falcone-und-Borsellino-Platz. In der Italienallee, in der Duca-d’Aosta-Straße, am Siegesplatz, am Mazziniplatz, im Münzbankweg und am Christ-König-Platz gilt zudem von 0.00 bis 18.30 Uhr ein Halteverbot.

Durch die Straßensperren und die Halteverbote könne es zu Verkehrsbehinderungen und Unannehmlichkeiten kommen, so der Bürgermeister. Dennoch seien internationale Großereignisse wie das Radrennen „Tour of the Alps“ eine gute Gelegenheit für Bozen, sich als Stadt und Veranstaltungsort zu präsentieren.

Veranstaltungsprogramm zum Tag der Befreiung am 25. April

Samstag, 25 . April 2026

9.00 Uhr Rathaus Ehrerbietung für die Gefallenen für Heimat, Freiheit und Frieden

9.20 Uhr Wangergasse Ehrerbietung für Franz Innerhofer

9.35 Uhr Roseggerpark – Marconistraße Ehrerbietung für den Träger des Verdienstordens in Gold Salvo D’Acquisto

10.05 Uhr Stadtfriedhof Oberau

10.15 Uhr Voltastraße Ehrerbietung für die Gefallenen der Lancia-Werke

10.25 Uhr Siemensstraße Ehrerbietung für die für die Freiheit Gefallenen

10.45 Uhr Passage der Erinnerung (Reschenstraße)

Ehrerbietung für die ehemaligen Gefangenen des Bozner NS-Durchgangslagers Gedenkworte der Behördenvertreter

11.20 Uhr 4.-November-Platz Ehrerbietung für die Träger des Verdienstordens in Gold Manlio Longon und Giannantonio Manci

11.35 Uhr Matteottiplatz Kranzniederlegung vor dem Denkmal von Giacomo Matteotti

11.45 Uhr Hadrianplatz Ehrerbietung für die bei der Befreiung Gefallenen Mitglieder der Jugendvereine verlesen kurze Texte