Bozen: Trink-Verbot ab 20.00 hat funktioniert

Bozen – Vorerst hat die Maßnahme der Gemeinde funktioniert, das Bozner Nachtleben frei von Menschenansammlungen zu halten, schreibt Michael Fink für das Tagblatt Dolomiten.

„Wir werden die gewonnen Erkenntnisse nun analysieren und dann überlegen, wie es weitergeht“, kündigt Vizebürgermeister Luis Walcher an.

Weil Bozner Nachtleben in Phase zwei wieder rasant an Fahrt aufgenommen hat, wurde in Zusammenarbeit mit dem Regierungskommissariat und den Ordnungskräften beschlossen, dass von 20.00 bis 2.00 Uhr-Regel verboten ist, auf öffentlichen Plätzen zu essen und zu trinken.

Das Projekt war bis zum gestrigen 2. Juni befristet.

