Brände in Prad beunruhigen die Bürger

Von: mk

Prad – Da es in den letzten vier Jahren in Prad am Stilfserjoch vermehrt zu Bränden gekommen ist, startet die Gemeindeverwaltung einen erneuten Aufruf zur Mithilfe aller Bürger und Bürgerinnen.

„Die Sicherheit des Dorfes und deren Bevölkerung hat für uns absolute Priorität. Verständlicherweise werden von Seiten der Bürgerinnen und Bürger Ängste geäußert. Einzelne glauben, dass nichts oder nur wenig zur Sicherheit unternommen wird. Hierzu möchten wir versichern, dass Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden und dass daran gearbeitet wird“, erklären Bürgermeister Rafael Alber und Vizebürgermeisterin Michaela Platzer.

Um die Ermittlungen nicht zu beeinflussen, würden die Maßnahmen so gut wie möglich verdeckt gehalten.

„Um den Bränden in Prad ein Ende zu setzten, bitten wir jeden Einzelnen um Unterstützung! Falls Beobachtungen gemacht werden, welche im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, bitten wir die gesamte Bevölkerung, diese direkt bei der Landesnotrufnummer 112 telefonisch oder unter der Nummer 0473 73 75 00 bzw. direkt vor Ort in der Carabinieri-Station zu melden“, so Alber und Platzer.

Anonyme Meldungen seien ebenfalls möglich. Die Gemeindeverwaltung dankt allen Feuerwehren für ihren unermüdlichen Einsatz und bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass nicht alles preisgegeben wird. Gleichzeitig wird versichert, dass von Seiten aller zuständigen Behörden auf Hochtouren gearbeitet wird.

Erst am Samstag in der Früh hatte es erneut Brandalarm gegeben. Es war bereits der dritte Brand in vier Wochen.

Bewohner des Vinschger Ortes befürchteten, dass die Brände gelegt worden sind und erneut ein Feuerteufel sein Unwesen treibt. Der Aufruf der Gemeindeverwaltung scheint diesen Verdacht nun indirekt zu bestätigen.