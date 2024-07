Brandanschläge auf Bahnstrecken in Frankreich vor Olympia

Massen von Passagieren am Bahnhof Montparnasse in Paris

Von: APA/Reuters/dpa/AFP

Wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris haben Unbekannte das Schnellzugnetz in Frankreich beschädigt und einige der wichtigsten Verbindungen erheblich gestört. Brandstifter hätten gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Taten seien in der Nacht verübt worden.

Bisher hat sich niemand dazu bekannt. Betroffen von den Ausfällen ist auch der Eurostar, der London unter dem Ärmelkanal hindurch mit dem Kontinent verbindet. Züge von und nach Paris würden umgeleitet, teilte die Zuggesellschaft Eurostar mit. Die Verspätung betrage 90 Minuten. Mehrere Züge seien abgesagt worden.

Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra verurteilte den Vandalismus. “Das ist absolut entsetzlich”, sagte sie dem Fernsehsender BFMTV. “Die Spiele ins Visier zu nehmen, heißt, Frankreich ins Visier zu nehmen.” Die Vorfälle würden “diesen Tag und wahrscheinlich auch dieses Wochenende stören”, meinte sie mit Blick auf die Eröffnungszeremonie am Abend. Sie sprach “mit Vorsicht und nach ersten Analysen” von einer Art koordinierten Sabotage. Der französische Verkehrsminister Patrice Vergriete sagte, dass durch die “koordinierten böswilligen Aktionen” der Verkehr erheblich beeinträchtigt sei. Er verurteilte die Aktionen scharf. Regionalpräsidentin Valérie Pécresse sprach im Sender France Info von einem “Akt der Destabilisierung”.

Auch auf der Route zum Stade de France, einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele, ging vorerst nichts. Es werde mit den Reparaturen begonnen. Die Einschränkungen könnten aber das ganze Wochenende dauern. Die SNCF spricht von “mehreren gleichzeitigen böswilligen Handlungen”. Hintergründe waren zunächst unklar.

Etwa 800.000 Fahrgäste seien betroffen, so SNCF. Die Bahn rief dazu auf, für Freitag geplante Reisen nicht anzutreten. Auch Eurostar empfahl, von Reisen vorerst abzusehen, nachdem die Verbindungen zwischen London und Paris gestört waren.

Am Freitagabend findet in Paris die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele statt. Zu der pompösen Zeremonie entlang der Seine werden in der Metropole enorm viele Zuschauer erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 300.000 Menschen am Ufer. Etwa 120 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter werden zu der Eröffnungsfeier erwartet.

Gesichert wird das einmalige Event von rund 45.000 Sicherheitskräften. Der Luftraum im Umkreis von 150 Kilometern um Paris wird für den Abend gesperrt. Die Bereiche der Seine, an denen die Parade stattfindet, sind weitläufig für den Autoverkehr gesperrt.