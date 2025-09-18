Aktuelle Seite: Home > Politik > Brenner-“Transitgipfel” mit Erkundungsstollen-Durchschlag
Der Brennerbasistunnel nimmt weiter Gestalt an

Brenner-“Transitgipfel” mit Erkundungsstollen-Durchschlag

Donnerstag, 18. September 2025 | 08:14 Uhr
Der Brennerbasistunnel nimmt weiter Gestalt an BBT
Von: apa

Tirol steht am Donnerstag ganz im Zeichen von Brennerbasistunnel (BBT) und Transit: Am Brenner auf italienischem Staatsgebiet wird der Durchschlag des Erkundungsstollens für den Basistunnel gefeiert, der im Jahr 2031 fertiggestellt sein soll. Im Fokus wird auch das Dauerthema Transit stehen. Die Liste der Festgäste ist hochkarätig: Unter anderem kommen Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Verkehrsminister Matteo Salvini.

Auch EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas und Österreichs Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) werden erwartet. Die beiden werden bereits vor dem Festakt am Brenner an einer Transitunterredung im Innsbrucker Landhaus mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) teilnehmen. Das Problem des überbordenden Transitverkehrs auf der Brennerstrecke wird dann wohl auch bei der Feier am Brenner stets präsent sein. Ob es auch zu informellen Gesprächen kommen wird, blieb vorerst offen. Große Ergebnisse werden nicht erwartet, die Beteiligten könnten sich aber etwa darauf verständigen, in Zukunft (wieder) konkret über das Dauerstreitthema zu verhandeln. Kommissar Tzitzikostas wird sich aber wohl nicht weit aus dem Fenster lehnen, hängt doch die beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) liegende Klage Italiens gegen Österreich wegen der Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen wie ein Damoklesschwert und bleiern über dem donnerstäglichen “Feiertag.”

Mit dem Durchschlag im Erkundungsstollen wird es erstmals eine unterirdische Tunnelverbindung zwischen den Projektgebieten Österreich und Italien geben. Der 55 Kilometer lange Brennerbasistunnel soll im Jahr 2032 in Betrieb gehen.

