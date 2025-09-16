Aktuelle Seite: Home > Politik > Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Digital Twin wird erstellt

Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt

Dienstag, 16. September 2025 | 17:26 Uhr
siegesdenkmal
gmbz - archiv
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Das italienische Kulturministerium hat ein Projekt zur Erhaltung und Langzeitüberwachung des Siegesdenkmals in Bozen genehmigt. Federführend ist die Regionale Museumsverwaltung des Veneto in Zusammenarbeit mit dem Istituto Centrale per il Restauro (ICR) und der IUAV-Universität Venedig.

Das Vorhaben sieht die Erstellung eines digitalen 3D-Modells („Digital Twin“) vor, das Material, Struktur und Erhaltungszustand des Bauwerks dokumentiert. So sollen Schäden frühzeitig erkannt und notwendige Eingriffe möglichst schonend geplant werden. Zum Einsatz kommen modernste Methoden wie Laserscans, Photogrammetrie und Sensoren zur Feuchtigkeits- und Materialanalyse.

Der Leiter der Regionalen Museumsverwaltung, Daniele Ferrara, sprach von einem „innovativen Eingriffsmodell“, das auch auf andere Baudenkmäler angewendet werden könne. Bozens Bürgermeister Claudio Corrarati betonte die Bedeutung des Projekts für den Erhalt eines wichtigen historischen Bauwerks und als Beitrag zum kulturellen Dialog.

Die Stadt Bozen wird die Arbeiten begleiten und ihre Unterstützung zusichern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Kommentare
54
Gefahren für Fahrradfahrer am Gardasee steigen
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
51
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Kommentare
46
„Sie nannten ihn ‚Paoletta‘, Schule wusste davon, hat aber nichts getan”
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
45
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Kommentare
41
Geht die Kirche in Südtirol mit dem Thema Missbrauch gut um?
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 