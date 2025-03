Britischer Premier will Selenskyj noch am Samstag empfangen

Von: APA/dpa/Reuters

Der britische Premierminister Keir Starmer will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch am Samstag im Londoner Regierungssitz 10 Downing Street empfangen. Das bestätigte das Büro des britischen Regierungschefs, nachdem der ukrainische Präsident per Flugzeug aus den USA in Großbritannien eingetroffen war. Zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump war es zuvor im Weißen Haus vor laufenden Kameras zu einem beispiellosen Eklat gekommen.

Starmer hat am Sonntag zu einem Ukraine-Gipfel in London geladen. Erwartet werden neben Selenskyj auch europäische Staats-und Regierungschefs, die EU-Führung und NATO-Chef Mark Rutte.

Telefonate mit Selenskyj und Trump

Starmer, der nur einen Tag vor Selenskyj ein betont harmonisches Treffen mit Trump in Washington hatte, versucht, sich als transatlantischer Brückenbauer zu positionieren. Anders als viele europäische Staats- und Regierungschefs postete er keine öffentliche Solidaritätsbekundung mit dem ukrainischen Präsidenten auf Social Media. Stattdessen griff er zum Hörer und führte Gespräche mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten.

Starmer behalte seine unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine bei und tue alles, was er könne, um einen Weg zu einem dauerhaften Frieden auf Grundlage von Souveränität und Sicherheit für die Ukraine zu finden, sagte ein Downing-Street-Sprecher.