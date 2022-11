Brixen: “Erst Nachhaltigkeit predigen, dann Wälder roden”

Brixen – Durch zahlreiche Aktionen haben Brixner und Brixnerinnen auf die drohende Rodung und Verbauung des Auwalds in der Brixner Industriezone aufmerksam gemacht. “Eine Kampagne für den Auwald wurde ebenso ins Leben gerufen, wie politische Vertreter der Opposition versuchten, zu sensibilisieren und zu intervenieren. Auch Demonstrationen wurden mehrere veranstaltet. Trotzdem steht die Rodung dieses einmaligen Biotops nach wie vor auf der Tagesordnung. Ein weiterer Versuch zur Rettung des Auwaldes ist ein Beschlussantrag des Landtagsabgeordneten Dr. Franz Ploner, mit dem der Brixner Auwald endgültig als Biotop ausgewiesen werden soll und somit unter Schutz steht”, heißt es in einer Aussendung des Team K.

“Auch wenn Ausgleichsmaßnahmen zugesichert wurden, darf die Zerstörung wertvoller Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt nicht zugelassen werden. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Themen Biodiversität und Nachhaltigkeit in aller Munde sind, dürfen die inzwischen so seltenen Auwälder nicht achtlos zerstört werden. Erst vor Kurzem wurden im Rahmen der ‘Sustainability Days’ in Bozen diese Themen diskutiert. Nun müssen aber diesen Worten auch Taten folgen. Die SVP darf nicht dauernd Nachhaltigkeit predigen und dann wertvolle Auwälder roden. Inzwischen machen Auwälder in Südtirol nur noch 0,6 Prozent der gesamten Waldfläche aus”, gibt Landtagsabgeordneter Dr. Franz Ploner zu bedenken.

Dr. Franz Ploner hat aus diesem Grund einen Beschlussantrag eingereicht, mit dem die Landesregierung dazu verpflichtet werden soll, den Brixner Auwald als geschütztes Biotop auszuweisen und hochwertige Ökosysteme wie Auwälder zu schützen und zu erhalten. “Den auf den ‘Sustainability Days’ beschworenen Absichten und Grundsätzen sollen somit nun auch in Brixen konkrete Taten folgen”, meint er.