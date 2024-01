Brixen: Grüne gehen mit zwölf Kandidaten ins Rennen

Brixen – Nachdem letzten Freitag Markus Frei überraschend als Bürgermeisterkandidat vorgestellt wurde, sind heute die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste der Grünen Bürgerliste bekanntgegeben worden.

Wie schon beim Bürgermeisterkandidaten setzt die Grüne Bürgerliste auch bei der Listenspitze auf Kontinuität und Erfahrungen, indem sie Verena Stenico ins Rennen schickt. “Ich kandidiere, um meinen Einsatz für eine partizipative Politik fortzusetzen,” erklärt sie. “Ich werde mich stark machen für einen Sozialplan, der die realen Bedürfnisse der Bürger*innen aller Schichten und unabhängig ihrer Sprache berücksichtigt!”

Ihr zur Seite stehen Chafai Fatnassi, der schon bei den Landtagswahlen mit den Grünen angetreten ist und Barbara Wielander, Sozialpädagogin und Leiterin des Frauenhausdienstes in Brixen. Sie ist eine der beiden Vertreterinnen von Sinistra-Die Linke Alto Adige/Südtirol, mit der die Grüne Bürgerliste für diese Wahl eine Kooperation eingegangen ist. “Ich möchte in einer offenen integrativen Gemeinschaft leben, vor allem in einer, die mehr auf die Bedürfnisse von Frauen achtet,” begründet sie ihre Kandidatur.

Für Chafai Fatnassi sind es sehr persönliche Gründe, sich in Brixen der Wahl zu stellen: “Ich kandidiere erneut, weil ich mich dieser Stadt stets verpflichtet fühle und etwas zurückgeben möchte. Meine Kandidatur ist ein Signal an die Regierenden, dass es neben ihnen auch andere Menschen gibt, die sich am Entwicklungsprozess der Gesellschaft beteiligen möchten.”

Die Jugend wird diesmal von zwei sehr engagierten und aktiven jungen Männern vertreten: Moritz Holzinger und Julian Rossmann. Beide leben und studieren zur Zeit in Wien, wollen sich aber trotzdem für die Belange von Brixen einsetzen. “Grün wählen heißt nicht Bienen schützen. Grün wählen heißt zukunftsorientierte, gerechte Politik für alle Bevölkerungsschichten,” fasst Moritz Holzinger provokant seine Motivation zu kandidieren zusammen, während Julian Rossmann seine Gründe für die Kandidatur so auf den Punkt bringt: “Eine Stadt für alle schaffen! In der wir gemeinsam entscheiden, wie wir Wohnen und Leben wollen. Eine Stadt, in der bezahlbarer Wohnraum, Mitbestimmung, soziale Gerechtigkeit und Vielfalt im Mittelpunkt stehen.”

Sonja Seppi, Margot Federspieler, Manuela Piol und Anita Oberjakober vervollständigen die Frauschaft auf der grünen Kandidatenliste und stellen neuerlich unter Beweis, dass “die Grünen” nicht nur in der Hausarbeit auf fifty-fifty setzen.

“Ich will ein zukunftsfähiges Brixen. Wir müssen Vernunft mit Weisheit und Weitblick verbinden,” meint Sonja Seppi, während es Margot Federspieler unter den Nägeln brennt: “Wir müssen den nachhaltigen Mobilitätsplan PUMS zügig umsetzen und ihn besser kommunizieren!” Für Manuela Piol, die sich schon seit Jahren zivilgesellschaftlich in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzt, sind aktuell die Jugendlichen in den Focus zu stellen: “Leider werden diese zu Unrecht im öfters nur in Zusammenhang mit Unbehagen und öffentlicher Sicherheit gebracht, wo sie doch enorme Ressourcen für die die gesellschaftliche Teilhabe, die Inklusion und die kulturelle Vielfalt der Stadt mitbringen.”

“Ich kandidiere, weil ich für Umweltschutz und Gemeinwohl Verantwortung zeigen will”, bringt Anita Oberjakober ihr spontanes Engagement für die Lokalpolitik klar und einfach auf den Punkt.

Die zweite Hälfte der Liste wird vervollständigt von Edoardo Casale, Hasan Sameer Bashir und Erich Daum. Edoardo Casale ist der zweite Kandidat von Sinistra-Die Linke und bringt seine Werthaltung klar zum Ausdruck: “Ich stelle den zivilen Dialog und die Ablehnung von Gewalt in all ihren Formen in den Mittelpunkt meiner Überlegungen und politischen Handlungen.” Abschließend fasst Erich Daum das Wahlprogramm der Grünen Bürgerliste in einem Satz zusammen: “Mehr Lebensqualität für alle, mehr sozialer Ausgleich, mehr Natur in einem sich verändernden Klima, für ein kinder-, jugend- und familienfreundliches Brixen.”